Ceyda Düvenci: Her an üçüncü çocuğu yapabilirim

2015 yılının son günlerinde Kaz Dağları’nda yaptıkları bir törenle evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, aşklarının meyvesini geçen yılın temmuz ayında kucaklarına almıştı.

Okan Ali adını verdikleri oğullarıyla ve Ceyda Düvenci'nin kızı Melis'le dört kişilik bir çekirdek aile olan çift yaptıkları paylaşımlarla mutlu bir aile tablosu çiziyor.

Ceyda Düvenci bugün katıldığı bir etkinlikte üçüncü çocuk müjdesini verdi.

'HER AN ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU YAPABİLİRİM'

7 yaşında Melisa isminde kızı olan Ceyda Düvenci, "Anne olmayı yeniden istiyorum. Her an üçüncü çocuğu yapabilirim. 2 buçuk sene sonra ilk defa Bülent ile yalnız başımıza bu ay sonu tatile gideceğiz. Ama sürekli olmadığımız zamanlar nasıl olacak planlayarak geçiyor" dedi.

GELECEK SENE PSİKOLOJİ OKUYACAK

Çocuk gelişimi alanında eğitim aldığını söyleyen Ceyda Düvenci, "Gelecek sene de psikoloji okuyacağım. İyi bir psikolog olmak istiyorum. 45 yaşımdan sonra özel durumda olan annelerin psikolojilerine destek vermek istiyorum" dedi.

'BÜLENT ARABAYI KENARA ÇEKİP 10 DAKİKA AĞLADI'

Ceyda Düvenci kızı Melisa'nın eşi Bülent Şakrak’la olan ilişkisini de şu sözlerle anlattı:

''Melisa her zaman benim iki babam var diyor. Bülent de Melisa’nın en iyi arkadaşı olmayı talep etti, 'İleride size söyleyemediklerini bana söylesin istiyorum' dedi. Melisa 5 yaşındaydı… Bülent’in üzerinde o gün kamuflaj bir pantolon vardı. Melisa ona baktı ve 'Sen benim bundan sonra asker babam olur musun?' dedi. Bülent arabayı E-5’te kenara çekti ve 10 dakika ağladı. Melisa, 'O benim Bülent babam o benim Engin babam' dedi ve birbirinden ayırmadı.''







