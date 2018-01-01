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Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın romantik düeti O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu

Oyuncu Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak O Ses Türkiye yılbaşı özel programına katıldı. Romantik ikili 'Sensiz olmaz' şarkısını seslendirdi ve tüm dikkatleri üzerine çekti

01 Ocak 2018, Pazartesi 12:19
Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın romantik düeti O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu
O Ses Türkiye yılbaşı özel programına dün birçok ünlü isim katıldı. Cem Yılmaz'dan Tolga Sarıtaş'a, Aleyna Tilki'den Cenk Tosun'a, Yılmaz Vural'dan Erkan Petekkaya'ya dikkat çeken birçok ünlü isim vardı. Bu ünlü isimlerin arasında Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak da vardı.

Aşklarıyla ve samimi aile pozlarıyla sürekli gündeme gelen çift dün akşam da romantik bir düetle gündeme geldi. Çift 'Sensiz Olmaz' şarkısını seslendirdi. 

Romantik hareketleriyle tüm jürinin beğenisini kazanan çift Gökhan'ı tercih etti. 

İşte o anlar...



Öte yandan Ceyda Düvenci siyah derin dekolteli ve derin yırtmaçlı elbisesiyle kendine hayran bıraktı. 



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