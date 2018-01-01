Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın romantik düeti O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu

O Ses Türkiye yılbaşı özel programına dün birçok ünlü isim katıldı. Cem Yılmaz'dan Tolga Sarıtaş'a, Aleyna Tilki'den Cenk Tosun'a, Yılmaz Vural'dan Erkan Petekkaya'ya
dikkat çeken birçok ünlü isim vardı. Bu ünlü isimlerin arasında Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak da vardı.
Aşklarıyla ve samimi aile pozlarıyla sürekli gündeme gelen çift dün akşam da romantik bir düetle gündeme geldi. Çift 'Sensiz Olmaz'
şarkısını seslendirdi.
Romantik hareketleriyle tüm jürinin beğenisini kazanan çift Gökhan'ı tercih etti.
İşte o anlar...
Öte yandan Ceyda Düvenci
siyah derin dekolteli ve derin yırtmaçlı elbisesiyle kendine hayran bıraktı.
Ceyda Düvenci kızı isteyince gelin oldu!
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak nazardan korkuyor
İşte Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın oğlu Okan Ali...
Elif Bayram