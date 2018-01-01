Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın romantik düeti O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu

Ceyda Düvenci kızı isteyince gelin oldu!

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak nazardan korkuyor

İşte Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın oğlu Okan Ali...

Elif Bayram

O Ses Türkiye yılbaşı özel programına dün birçok ünlü isim katıldı.dikkat çeken birçok ünlü isim vardı. Bu ünlü isimlerin arasında Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak da vardı.Aşklarıyla ve samimi aile pozlarıyla sürekli gündeme gelen çift dün akşam da romantik bir düetle gündeme geldi. Çiftşarkısını seslendirdi.Romantik hareketleriyle tüm jürinin beğenisini kazanan çift Gökhan'ı tercih etti.İşte o anlar...Öte yandansiyah derin dekolteli ve derin yırtmaçlı elbisesiyle kendine hayran bıraktı.