Ceyda Sabah, Coşkun Sabah'tan şüphelenince yanlış evi basmış

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"EVDE KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARI VARDI"

YENİDEN YARGILANACAK

Çiğdem Saltık

önceki yıl eşinin evde unuttuğu cep telefonuna gelen aşk mesajlarını görünce çılgına dönüp boşanma davası açmıştı. Yine bir sabah eşinin cep telefonunu karıştırırken Etiler'deki dairesinde bir kadınla buluştuğunu öğrendi ve harekete geçti. Yanına çilingir Süleyman Akkaya'yı da alanadrese baskın yaptı.'ın kiraya verdiğinden haberdar olmadığını iddia ettiği dairesinin kapısını çilingir Süleyman Akkaya'ya açtırdı. Ancak içerde eşini bulamadı. Üstüne üstelikbaskın yaptığı dairenin kiracısı Mustafa Kayışoğlu'nun açtığı davayla karşı karşıya kaldı.Duymayan Kalmasın adlı magazin programında yer alan habere göre; daireye girdiği çilingir Süleyman Akkaya ile beraber hakkında dava açılangeçen hafta görülen duruşmada kendini savundu vededi.Mahkemeve çilingir Süleyman Akkaya hakkında beraat kararı verdi. Ancak Coşkun Sabah'ın yakın dostu olan eski kiracısı Mustafa Kayışoğlu karara itiraz etti ve beraat bozuldu.Şimdiaynı davayla ilgili yeniden yargılanacak.