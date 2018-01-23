Ceyda Sabah, Coşkun Sabah'tan şüphelenince yanlış evi basmış

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Ceyda Sabah
önceki yıl eşinin evde unuttuğu cep telefonuna gelen aşk mesajlarını görünce çılgına dönüp boşanma davası açmıştı. Yine bir sabah eşinin cep telefonunu karıştırırken Etiler'deki dairesinde bir kadınla buluştuğunu öğrendi ve harekete geçti. Yanına çilingir Süleyman Akkaya'yı da alan Ceyda Sabah
adrese baskın yaptı.
Ceyda Sabah
, Coşkun Sabah
'ın kiraya verdiğinden haberdar olmadığını iddia ettiği dairesinin kapısını çilingir Süleyman Akkaya'ya açtırdı. Ancak içerde eşini bulamadı. Üstüne üstelik Ceyda Sabah
baskın yaptığı dairenin kiracısı Mustafa Kayışoğlu'nun açtığı davayla karşı karşıya kaldı.
"EVDE KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARI VARDI"
Duymayan Kalmasın adlı magazin programında yer alan habere göre; daireye girdiği çilingir Süleyman Akkaya ile beraber hakkında dava açılan Ceyda Sabah'ın
geçen hafta görülen duruşmada kendini savundu ve ''Yönetici evde kiracı olduğunu söylemedi. Ben de çilingirle içeri girdim. Dairede kadınlara ait çamaşırlar gördüm''
dedi.
Mahkeme Ceyda Sabah
ve çilingir Süleyman Akkaya hakkında beraat kararı verdi. Ancak Coşkun Sabah'ın yakın dostu olan eski kiracısı Mustafa Kayışoğlu karara itiraz etti ve beraat bozuldu.
YENİDEN YARGILANACAK
Şimdi Ceyda Sabah
aynı davayla ilgili yeniden yargılanacak.
Çiğdem Saltık