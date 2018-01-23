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Ceyda Sabah, Coşkun Sabah'tan şüphelenince yanlış evi basmış

Sanatçı Coşkun Sabah ile Türkiye eski güzeli Ceyda Sabah'ın 19 yıllık evlilikleri geçen mayıs ayında noktalandı. Ancak Ceyda Sabah'ın boşanma sürecinde yaptığı gizli baskın başına dert olmaya devam ediyor

23 Ocak 2018, Salı 12:43
Ceyda Sabah, Coşkun Sabah'tan şüphelenince yanlış evi basmış
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Ceyda Sabah önceki yıl eşinin evde unuttuğu cep telefonuna gelen aşk mesajlarını görünce çılgına dönüp boşanma davası açmıştı. Yine bir sabah eşinin cep telefonunu karıştırırken Etiler'deki dairesinde bir kadınla buluştuğunu öğrendi ve harekete geçti. Yanına çilingir Süleyman Akkaya'yı da alan Ceyda Sabah adrese baskın yaptı.



Ceyda Sabah, Coşkun Sabah'ın kiraya verdiğinden haberdar olmadığını iddia ettiği dairesinin kapısını çilingir Süleyman Akkaya'ya açtırdı. Ancak içerde eşini bulamadı. Üstüne üstelik Ceyda Sabah baskın yaptığı dairenin kiracısı Mustafa Kayışoğlu'nun açtığı davayla karşı karşıya kaldı.

"EVDE KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARI VARDI"

Duymayan Kalmasın adlı magazin programında yer alan habere göre; daireye girdiği çilingir Süleyman Akkaya ile beraber hakkında dava açılan Ceyda Sabah'ın geçen hafta görülen duruşmada kendini savundu ve ''Yönetici evde kiracı olduğunu söylemedi. Ben de çilingirle içeri girdim. Dairede kadınlara ait çamaşırlar gördüm'' dedi.

Mahkeme Ceyda Sabah ve çilingir Süleyman Akkaya hakkında beraat kararı verdi. Ancak Coşkun Sabah'ın yakın dostu olan eski kiracısı Mustafa Kayışoğlu karara itiraz etti ve beraat bozuldu.

YENİDEN YARGILANACAK

Şimdi Ceyda Sabah aynı davayla ilgili yeniden yargılanacak.


 


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