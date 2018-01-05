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Ceyhun Gülselam, Osmanlıspor’a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor’la sözleşmesini fesheden Ceyhun Gülselam ile anlaştı
 

Ceyhun Gülselam, Osmanlıspor’a transfer oldu
Başkent ekibi Osmanlıspor, Ceyhun Gülselam ile 2,5 yıllığına anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor’la sözleşmesini fesheden Ceyhun Gülselam ile anlaştı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre 30 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşma sağlandı. Stoper ve ön libero mevkilerinde görev yapan futbolcu, yarın takımın Antalya kampına katılacak.

Ceyhun Gülselam, ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor’da 14 maçta forma giydi. Almanya’da yetişen Ceyhun Gülselam, Türkiye’de daha önce de Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor’da forma giymişti.

AA

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