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Ceylan Çapa'yı çıldırtan yorum!

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Ceylan Çapa, bir takipçisinin "Baba parası yiyorsun" yorumuna "Beğenmiyorsan takip etme, tutan yok" sözleriyle tepki gösterdi

04 Mayıs 2018, Cuma 17:33
Ceylan Çapa'yı çıldırtan yorum!
Şebnem-Celal Çapa'nın kızları Ceylan Çapa, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor

İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen bir alışveriş şenliğine katılan Ceylan Çapa, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

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''BEĞENMİYORSAN TAKİP ETME''

Ceylan Çapa bir takipçisinden "Baba parası hiçbir emek, çaba, başarı, yok. Mutlu olduğunu sanıyor" yorumunu aldı. Ceylan Çapa, bu yoruma sinirlenerek " Nereden biliyorsun? Tanıyor musun beni? Beğenmiyorsan takip etme, tutan yok" diyerek tepki gösterdi.

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