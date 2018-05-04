Ceylan Çapa'yı çıldırtan yorum!

Şebnem-Celal Çapa'nın kızları Ceylan Çapa
, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor
İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen bir alışveriş şenliğine katılan Ceylan Çapa
, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Ceylan Çapa'ya yeni sevgili
''BEĞENMİYORSAN TAKİP ETME''
Ceylan Çapa
bir takipçisinden "Baba parası hiçbir emek, çaba, başarı, yok. Mutlu olduğunu sanıyor" yorumunu aldı. Ceylan Çapa
, bu yoruma sinirlenerek " Nereden biliyorsun? Tanıyor musun beni? Beğenmiyorsan takip etme, tutan yok" diyerek tepki gösterdi.
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Çiğdem Saltık