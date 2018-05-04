Ceylan Çapa'yı çıldırtan yorum!

Ceylan Çapa'ya yeni sevgili

''BEĞENMİYORSAN TAKİP ETME''

İŞTE O YORUMLAR:

Çiğdem Saltık

, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyorİstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen bir alışveriş şenliğine katılan, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.bir takipçisinden "Baba parası hiçbir emek, çaba, başarı, yok. Mutlu olduğunu sanıyor" yorumunu aldı., bu yoruma sinirlenerek " Nereden biliyorsun? Tanıyor musun beni? Beğenmiyorsan takip etme, tutan yok" diyerek tepki gösterdi.