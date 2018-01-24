Ceylan Ertem: Ölüm tehditleri alıyorum



‘ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIM’



'O KADAR TOZPEMBE BİR DÜNYADA YAŞAMIYORUZ!'

CEYLAN ERTEM KİMDİR?

Diskografi (Albüm ve şarkıları)

Ceylan Ertem: 'Savaşa hayır' dedi

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, TSK’nin Afrin’e yönelik operasyonuna Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Her zaman içimizden en güçlü sesiyle bağıran; SAVAŞA HAYIR!” ifadelerini kullandı ve bu paylaşımı nedeniyle sosyal medyada tepki gördü.Paylaşımı sonrası kadın takipçilerindenaldığını ve buna çok üzüldüğünü söyleyen Ceylan Ertem sosyal medya hesabının da hacklendiği için kapandığını belirtti.“Twitter’ımı kapatmadım, kapandı. Hacklenmiş ya da onlar şikâyet ettiği için kapanmış olabilir. Olanlara çok üzülüyorum. Çünkü orda ‘Bütün dünyadaki savaşlara hayır’ söylemi vardı, sadece bizim ülkemizdeki savaşa değil. Olan Mehmetçiğe oluyor. Ona çok üzülüyorum. Çok korkunç tepkiler alıyoruz. Özellikle kadınlardan gelen bazı tepkiler vardı ve ‘ölüm tehditlerine’ kadar vardı. Bu durum çok yaralıyor tabii insanı, çok üzüyor. Bütün dünyadaki savaşlara hayır denmesi gerektiğine ve her zaman barışın yanında olmak gerektiğine inanıyorum. ‘Keşke her şey konuşularak, silahlar olmadan çözülse’ hayali ile yaşayan biri olduğum için öyle yazmıştım. Maalesef görüyoruz ki, o kadar tozpembe bir dünyada yaşamıyoruz.”Müzik hayatına 1992'de Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosu'na katılarak başlayan, 1995'te klavye ve gitar eğitimi almaya başladı. 1999'da müzik eğitimine devam etmek için İstanbul'a taşındı ve Akademi İstanbul' da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı. Ardındangirdi ve Batı Müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti. 2000 yılında Tuncay Korkmaz ile birlikte Anima'yı kurdu. Ardından 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde Duysal Sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı.2006'da "albümünü çıkaran Anima'nın 2007'de dağılmasından sonra 2008 yılında 26 hafta süren Açık Radyo'da ŞubidaP programını hazırlayıp sundu. 2008 yılında Berlin’de temelleri atılanprojesindeile beraber kayıtlara başladı. Çalışma sonucunda Berlin’de bir dizi konser verdi. Projeyle Avrupa'da ismini duyuran sanatçı, 2010 yılı Şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edildi. Yine 2010 yılının ilk aylarında da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi. 2010'da 40'ı aşkın müzisyen'in katkısı ile ilk albümü Soluk'u çıkardı. 11 Temmuz 2011'de Doruk Kaya ile evlendi.Animasal (2006) - Anima ileXenopolis - (2011) - Barana ileSolo kariyeriSoluk (2010)Ütopyalar Güzeldir (2012)