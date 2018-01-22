Ceylan Ertem: 'Savaşa hayır' dedi



CEYLAN ERTEM KİMDİR?

Diskografi (Albüm ve şarkıları)

Ceylan Ertem aldığı kilolarla şoke etti!

Ceylan Ertem İstanbul'da konser verecek

Elif Bayram

başladıktan sonra Twitter hesabından "Her zaman içimizden en güçlü sesiyle bağıran; SAVAŞA HAYIR!" paylaşımını yaptı.bu paylaşımına hem çok sayıda beğeni hem de tepki geldi. Tepkilere "Cahiller her şeyi biliyor" sözleriyle kısa bir yanıt veren Ceylan Ertem, bir de şu mesajı paylaştı:"Allah kimseyi faşist yapmasın yine de amin."Müzik hayatına 1992'de Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosu'na katılarak başlayan, 1995'te klavye ve gitar eğitimi almaya başladı. 1999'da müzik eğitimine devam etmek için İstanbul'a taşındı ve Akademi İstanbul' da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı. Ardındangirdi ve Batı Müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti. 2000 yılında Tuncay Korkmaz ile birlikte Anima'yı kurdu. Ardından 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde Duysal Sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı.2006'da "albümünü çıkaran Anima'nın 2007'de dağılmasından sonra 2008 yılında 26 hafta süren Açık Radyo'da ŞubidaP programını hazırlayıp sundu. 2008 yılında Berlin’de temelleri atılanprojesindeile beraber kayıtlara başladı. Çalışma sonucunda Berlin’de bir dizi konser verdi. Projeyle Avrupa'da ismini duyuran sanatçı, 2010 yılı Şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edildi. Yine 2010 yılının ilk aylarında da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi. 2010'da 40'ı aşkın müzisyen'in katkısı ile ilk albümü Soluk'u çıkardı. 11 Temmuz 2011'de Doruk Kaya ile evlendi.Animasal (2006) - Anima ileXenopolis - (2011) - Barana ileSolo kariyeriSoluk (2010)Ütopyalar Güzeldir (2012)