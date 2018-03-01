Ceylanpınar'da şehit 2 polisle ilgili davada tüm sanıklara beraat

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

MAHKEME HEYETİ "BERAAT" DEDİ

Erdinç Şahin

görevli polis memurları22 Temmuz 2015'te, ilçenin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde uyurken, teröristler tarafından şehit edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında 'terör örgütü üyeliği ve yardım yataklık'tan dava açıldı.Davasının 13'üncü duruşması bugün 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçlarından müebbet hapsi istenen tutuklu sanıklardan Hasan Aydın hazır bulundu. Duruşmaya Sedat ve Hüseyin Aydın ile Naci Yılmaz ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.Sanık yakınları ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada cumhuriyet savcısı, geçen celsede verdiği, tutuklu yargılanan 4 sanığın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması mütalaasını yineledi.Mahkeme heyeti, davada yargılanan 4'ü tutuklu 9 kişinin 'cinayet' suçlamasından beraatlerine karar verdi. Heyet, ayrıca tutuklu Hasan Aydın, Hüseyin Aydın, Sedat Aydın ve Mehmet Naci Yılmaz'a sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 'örgüt propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verip, tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak, tahliyelerine hükmetti.