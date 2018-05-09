Çeyrek altın 300 lirayı geçti! (Altın fiyatları 9 Mayıs)

ÇEYREK ALTIN 300 LİRAYI GEÇTİ

Adem Özdoğan

Altının gram fiyatı, günün ilk saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 184,2 lirayı görmesinin ardından 183,4 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki değer kazançların etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izlen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 değer kazancıyla 183,1 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, değer kazanan dolar kurundan bulduğu destekle günün ilk saatlerinde 184,2 lira ile tarihi zirvesini gördü.saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 183,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da302 lira,da 1.233 liradan satılıyor.