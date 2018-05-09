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Çeyrek altın 300 lirayı geçti! (Altın fiyatları 9 Mayıs)

Gram altın 183,4 lira, çeyrek altın 302 lira ve Cumhuriyet altını 1.233 liradan işlem görüyor

Çeyrek altın 300 lirayı geçti! (Altın fiyatları 9 Mayıs)
Altının gram fiyatı, günün ilk saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 184,2 lirayı görmesinin ardından 183,4 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki değer kazançların etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izlen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 değer kazancıyla 183,1 liradan tamamladı.
 

ÇEYREK ALTIN 300 LİRAYI GEÇTİ


Altının gram fiyatı, değer kazanan dolar kurundan bulduğu destekle günün ilk saatlerinde 184,2 lira ile tarihi zirvesini gördü. Gram altın fiyatı saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 183,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 302 lira, Cumhuriyet altını da 1.233 liradan satılıyor.


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