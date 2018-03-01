1 Mart Perşembe 2018 altın fiyatları...  Gram altın 160,7 lira, çeyrek altın 264 lira ve Cumhuriyet altını 1.077 liradan işlem görüyor." />

İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? (1 Mart 2018 altın fiyatları)

1 Mart Perşembe 2018 altın fiyatları...  Gram altın 160,7 lira, çeyrek altın 264 lira ve Cumhuriyet altını 1.077 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? (1 Mart 2018 altın fiyatları)
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 160,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 161 liradan tamamladı.
 

ÇEYREK ALTIN 264 LİRA 


Gram altın, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 160,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını da 1.077 liradan satılıyor.


Küresel piyasalarda doların değer kazanmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.313 dolardan işlem görüyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Datça'da çağla badem hasadı başladı

Datça'da çağla badem hasadı başladı
Yatakta yatıp ayda 33 bin lira para kazanıyor!

Yatakta yatıp ayda 33 bin lira para kazanıyor!
Asus Zenfone 5Z sahneye çıktı! Fiyatı ve özellikleri ne? Ne zaman Türkiye'de?

Asus Zenfone 5Z sahneye çıktı! Fiyatı ve özellikleri ne? Ne zaman Türkiye'de?
2019 Hyundai Kona Electric görücüye çıktı! Özellikleri ve fiyatı nedir?

2019 Hyundai Kona Electric görücüye çıktı! Özellikleri ve fiyatı nedir?
Yerli otomobile babayiğit CEO

Yerli otomobile babayiğit CEO
İkinci el otomobil fiyatları düşecek

İkinci el otomobil fiyatları düşecek
Emekliye 48 ay vadeli kredi

Emekliye 48 ay vadeli kredi

1800 günle maaş hakkı

1800 günle maaş hakkı
Prim borçlusu Bağkur'luya emeklilik kredisi

Prim borçlusu Bağkur'luya emeklilik kredisi
İşsiz kalana 16 bin TL ödeme

İşsiz kalana 16 bin TL ödeme
Eşi vefat eden kadına 500 TL

Eşi vefat eden kadına 500 TL