Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? (1 Mart 2018 altın fiyatları)

ÇEYREK ALTIN 264 LİRA

Adem Özdoğan

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 160,7 lira seviyelerinde dengelendi.Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 161 liradan tamamladı.Gram altın, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 160,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını da 1.077 liradan satılıyor.Küresel piyasalarda doların değer kazanmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.313 dolardan işlem görüyor.