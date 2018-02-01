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Çeyrek altın ne kadar? (1 Şubat altın fiyatları)

Altının düşüşü bugün de sürüyor. Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? Altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. İşte altınla ilgili tüm detaylar

01 Şubat 2018, Perşembe 18:31
Çeyrek altın ne kadar? (1 Şubat altın fiyatları)
Kasım ayından beri yükseliş gözlemlenen altın son iki gün de değer kaybetti. 1 Şubat Perşembe günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Ama gram altındaki artış yatırımcının yüzünü güldürdü.

Altın bozdurmak isteyen ya da altın yatırımı yapmak isteyenler güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altınla ilgili tüm detaylar haberimizde


GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı’da 161,60 liradan alınan gram altın 161,80 liradan satılıdı
 

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


521 liradan alınan yarım altın 531 liradan ve 260 liradan alınan çeyrek altın 265 liradan satıldı.


CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?


Bin 65 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 82 liradan, bin 41 liradan alınan tam altın ise  bin 61 liradan satıldı.
 
 


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