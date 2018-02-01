Çeyrek altın ne kadar? (1 Şubat altın fiyatları)



GRAM ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Haber Merkezi

Kasım ayından beri yükseliş gözlemlenen altın son iki gün de değer kaybetti. 1 Şubat Perşembe günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Ama gram altındaki artış yatırımcının yüzünü güldürdü.Altın bozdurmak isteyen ya da altın yatırımı yapmak isteyenler güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altınla ilgili tüm detaylar haberimizdeİstanbul Kapalıçarşı’da 161,60 liradan alınan gram altın 161,80 liradan satılıdı521 liradan alınan yarım altın 531 liradan ve 260 liradan alınan çeyrek altın 265 liradan satıldı.Bin 65 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 82 liradan, bin 41 liradan alınan tam altın ise bin 61 liradan satıldı.