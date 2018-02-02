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Çeyrek altın ne kadar? (2 Şubat altın fiyatları)

Haftanın son işlem gününde altın düşmeye devam ediyor. Aylardır yükselen altın ocak ayının son haftasından bu yana değer kaybediyor. İşte altındaki son durum
 

02 Şubat 2018, Cuma 18:11
Çeyrek altın ne kadar? (2 Şubat altın fiyatları)
Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından bugün de merak edilmeye devam ediyor. Altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 2 Şubat 2018 Cuma güncel altın fiyatları...


TAM ALTIN NE KADAR?


bin 64 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 82 liradan, bin 40 liradan alınan tam altın bin 61 liradan satıldı.


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


520 liradan alınan yarım altın 530 liradan ve 260 liradan alınan çeyrek altı 265 liradan satıldı.
 

GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı’da 161,50 liradan alınan gram altın 161,70 liradan satılıyor,

 


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