Çeyrek altın ne kadar? (2 Şubat altın fiyatları)



TAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Haber Merkezi

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından bugün de merak edilmeye devam ediyor. Altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 2 Şubat 2018 Cuma güncel altın fiyatları...bin 64 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 82 liradan, bin 40 liradan alınan tam altın bin 61 liradan satıldı.520 liradan alınan yarım altın 530 liradan ve 260 liradan alınan çeyrek altı 265 liradan satıldı.İstanbul Kapalıçarşı’da 161,50 liradan alınan gram altın 161,70 liradan satılıyor,