Çeyrek altın ne kadar? ( 30 Ocak altın fiyatları)

Altın günün akşam saatlerinde yine yükselişini sürdürdü. Çeyrek altın
ve gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Altında Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 30 Ocak altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Gram altın
ne kadar? İşte detaylar...
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı’da 163 liradan alınan gram altın
163,20 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
ise 1081,43 liradan alınıp 1097,77 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1043,65 liradan alınırken 1077,05 liradan satılıyor. 525 liradan alınan yarım altın 535 liraya satıldı
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
263 liradan alınan çeyrek altın
268 liradan satıldı.
Haber Merkezi