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Çeyrek altın ne kadar? ( 30 Ocak altın fiyatları)

Altın fiyatları güne düşüşle başlamasının ardından akşam saatlerinde tekrar yükselişe geçti. Altın bozdurmak isteyen ya da altın yatırımı yapmak isteyenler güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Altınla ilgili tüm detaylar haberimizde

30 Ocak 2018, Salı 18:20
Çeyrek altın ne kadar? ( 30 Ocak altın fiyatları)
Altın günün akşam saatlerinde yine yükselişini sürdürdü. Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Altında Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 30 Ocak altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Gram altın ne kadar? İşte detaylar...


GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı’da 163 liradan alınan gram altın 163,20 liradan satılıyor.


CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?


Cumhuriyet altını ise 1081,43 liradan alınıp 1097,77 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1043,65 liradan alınırken 1077,05 liradan satılıyor. 525 liradan alınan yarım altın 535 liraya satıldı


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


263 liradan alınan çeyrek altın 268 liradan satıldı.
 
 


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