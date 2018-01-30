Çeyrek altın ne kadar? ( 30 Ocak altın fiyatları)



GRAM ALTIN NE KADAR?



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Haber Merkezi

Altın günün akşam saatlerinde yine yükselişini sürdürdü.ve gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Altında Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 30 Ocak altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu.ne kadar? İşte detaylar...İstanbul Kapalıçarşı’da 163 liradan alınan163,20 liradan satılıyor.ise 1081,43 liradan alınıp 1097,77 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1043,65 liradan alınırken 1077,05 liradan satılıyor. 525 liradan alınan yarım altın 535 liraya satıldı263 liradan alınan268 liradan satıldı.