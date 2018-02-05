İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Çeyrek altın ne kadar? (5 Şubat 2018)

Geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlayan altın, haftanın ilk işlem gününü yükselişle bitirdi. Kapalıçarşı'da gram altın 161.90 liradan satılıyor. İşte altındaki son durum

05 Şubat 2018, Pazartesi 18:25
Çeyrek altın ne kadar? (5 Şubat 2018)
Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından bugün de merak edilmeye devam ediyor. Altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 5 Şubat 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...


GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı’da 161,70 liradan alınan gram altın 161,90 liradan satılıyor.


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


521 liradan alınan yarım altın 531 liradan ve 260 liradan alınan çeyrek altın 265 liradan satılıyor.


TAM ALTIN NE KADAR?


Bin 66 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 83 liradan,   bin 41 liradan alınan tam altın bin 61 liradan satılıyor
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

600 bin liralık evi 400 bin liraya satıyorlar

600 bin liralık evi 400 bin liraya satıyorlar
SOCAR’ın dev projelerinde sona doğru

SOCAR’ın dev projelerinde sona doğru

Köyüne geri dönen çiftçiye 300 koyun+maaş verilecek

Köyüne geri dönen çiftçiye 300 koyun+maaş verilecek
Bu ürünlere yasak geliyor: Su maymunu, büyüyen su topları, su boncuğu, su jeli

Bu ürünlere yasak geliyor: Su maymunu, büyüyen su topları, su boncuğu, su jeli
Yeni kimlik, pasaport ve ehliyetle ilgili tüm detaylar...

Yeni kimlik, pasaport ve ehliyetle ilgili tüm detaylar...

Amerikalı 3 dev banka, kredi kartıyla Bitcoin alımını yasakladı

Amerikalı 3 dev banka, kredi kartıyla Bitcoin alımını yasakladı
Atatürk Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu
Ocak ayının zam şampiyonu salatalık oldu

Ocak ayının zam şampiyonu salatalık oldu
Yarıyıl tatilinde 3 milyon yolcu Atatürk Havalimanı'nı kullandı

Yarıyıl tatilinde 3 milyon yolcu Atatürk Havalimanı'nı kullandı
25 bin lira maaşla devleti koruyacaklar

25 bin lira maaşla devleti koruyacaklar
Ekonomist Nouriel Roubini: Bitcoin, bütün balonların anasıdır

Ekonomist Nouriel Roubini: Bitcoin, bütün balonların anasıdır