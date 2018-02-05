Çeyrek altın ne kadar? (5 Şubat 2018)

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından bugün de merak edilmeye devam ediyor. Altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 5 Şubat 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı’da 161,70 liradan alınan gram altın 161,90 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
521 liradan alınan yarım altın 531 liradan ve 260 liradan alınan çeyrek altın 265 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 66 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 83 liradan, bin 41 liradan alınan tam altın bin 61 liradan satılıyor
Haber Merkezi