Çeyrek altın ne kadar? (5 Şubat 2018)



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



TAM ALTIN NE KADAR?

Haber Merkezi

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından bugün de merak edilmeye devam ediyor. Altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 5 Şubat 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...İstanbul Kapalıçarşı’da 161,70 liradan alınan gram altın 161,90 liradan satılıyor.521 liradan alınan yarım altın 531 liradan ve 260 liradan alınan çeyrek altın 265 liradan satılıyor.Bin 66 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 83 liradan, bin 41 liradan alınan tam altın bin 61 liradan satılıyor