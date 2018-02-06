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Çeyrek altın ne kadar? (6 Şubat 2018 altın fiyatları)

Altın fiyatı ne kadar sorusu hisse senetleri piyasalarından gelen düşüş ve son dakika haberleriyle yatırımcı için öne çıkmaya başladı. Peki bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

06 Şubat 2018, Salı 19:23
Çeyrek altın ne kadar? (6 Şubat 2018 altın fiyatları)
Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından piyasada merak uyandırmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı güne yükseliş ile başlamasının ardından altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 6 Şubat 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...


GRAM ALTIN NE KADAR?


Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 163,5 lira seviyelerinde dengelenmişti. Gram altın fiyatlarında son durum gün sonuna doğru kazancından biraz kaybederek saat 18:00 sularında düne göre yüzde 0.46 artışla 162.30 TL oldu.


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 265.84 lira, yarım altın ise 514 liradan alınırken 528 liradan satılıyor. 


TAM ALTIN NE KADAR?


Cumhuriyet altınının fiyatı ise 1.086 TL olarak gerçekleşti. Altının ons fiyatı ise yaklaşık yarım puanlık düşüşle 1334.16 dolar oldu ve tam altın ise bin 36 liradan alınırken bin 62 liradan satıldı

 


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