Çeyrek altın ne kadar? (6 Şubat 2018 altın fiyatları)



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



TAM ALTIN NE KADAR?

Haber Merkezi

Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından piyasada merak uyandırmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı güne yükseliş ile başlamasının ardından altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 6 Şubat 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları...Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 163,5 lira seviyelerinde dengelenmişti. Gram altın fiyatlarında son durum gün sonuna doğru kazancından biraz kaybederek saat 18:00 sularında düne göre yüzde 0.46 artışla 162.30 TL oldu.Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 265.84 lira, yarım altın ise 514 liradan alınırken 528 liradan satılıyor.Cumhuriyet altınının fiyatı ise 1.086 TL olarak gerçekleşti. Altının ons fiyatı ise yaklaşık yarım puanlık düşüşle 1334.16 dolar oldu ve tam altın ise bin 36 liradan alınırken bin 62 liradan satıldı