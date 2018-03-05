Çeyrek altın ne kadar oldu? (5 Mart 2018 Pazartesi çeyrek altın fiyatları)

GRAM ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Adem Özdoğan

Altının yükselişi hızlandı. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 5 Mart Pazartesi altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükseliş yaşandı. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 162-163 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. 5.3.2018’de İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?Gram altın 162,66 liradan alınırken, 162,71 liradan satılıyorÇeyrek altın ise 258,93 liradan alınırken 264,78 liradan satılıyor. Yarım altın da 516,23'den alınırken 529,57 liradan satılıyor.1070,00 liradan alınıp 1082,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2589,25 liradan alınırken 2630,02 liradan satılıyor.