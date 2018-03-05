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Çeyrek altın ne kadar oldu? (5 Mart 2018 Pazartesi çeyrek altın fiyatları)

 5 Mart Pazartesi bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? Yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. Çeyrek altın haftaya nasıl başladı? İşte çeyrek altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? (5 Mart 2018 Pazartesi çeyrek altın fiyatları)
Altının yükselişi hızlandı. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 5 Mart Pazartesi altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükseliş yaşandı. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 162-163 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. 5.3.2018’de İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?
 

GRAM ALTIN NE KADAR?


Gram altın 162,66 liradan alınırken, 162,71 liradan satılıyor
 

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?


Çeyrek altın ise 258,93 liradan alınırken 264,78 liradan satılıyor. Yarım altın da 516,23'den alınırken 529,57 liradan satılıyor.
 

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?


1070,00 liradan alınıp 1082,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2589,25 liradan alınırken 2630,02 liradan satılıyor.


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