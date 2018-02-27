Cezaevi firarileri uyuyunca yakalandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri, cezaevi firarisi  iki kişiyi ormanlık alanda uyurken yakaladı

Cezaevi firarileri uyuyunca yakalandı
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi’nde devriye görevi sırasında, yol ortasında terk edilmiş 45 C 2216 plakalı motosikleti buldu.

UYURKEN YAKALANDILAR


Çevrede araştırma yapan ekipler yola 5-10 metre mesafede ormanlık alanda Aykut Çakır (27) ve Gökhan Şahin’in (27) uyuduğunu fark etti.

Ekipler, 15 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu anlaşılan iki mahkumu gözaltına aldı. Çakır ve Şahin, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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