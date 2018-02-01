Cezaevi müdürünü şehit edenlere ağırlaştırılmış müebbet cezası

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Aktrük’e suikast düzenleyerek şehit olmasına sebep olan sanıklar ağırlaştırılmış muhabbet cezasına çarptırıldı

Cezaevi müdürünü şehit edenlere ağırlaştırılmış müebbet cezası
Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra Yolu’nda 16 Haziran 2015 tarihinde meydana gelmişti. Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Aktrük’e evinden işe gittiği sırada suikast düzenleyen Tuncer Sabancı ve İdris Demirel isimli sanıklar, defalarca ateş ederek Aktürk’ün şehit olmasına sebep olmuşlardı. Daha sonra olayla ilgili başlatılan soruşturmada suikasti azmettiren Mustafa Taştan, suikastı düzenleyen Tuncer Sabancı ve İdris Demirel ile Aktürk’ün suikast ile öldürülmesine yardımcı olduğu tespit edilen Şerafettin Dadaş, Özgür Tecer ve Mehmet Ayhan Ankara’da yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. 

SANIKLAR HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Kaoceli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Aktrük’ü düzenledikleri suikast ile şehit eden Tuncer Sabancı, İdris Demirel, Şerafettin Dadaş, Özgür Tecer ve Mehmet Ayhan’ın yargılandığı Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın 12. celsesinde sanıklar hakkında karar verildi. İsmet Aktrük’e suikast düzenlenmesini azmettirdiği tespit edilen Mustafa Taştan ve suikastı düzenleyen Tuncer Sabancı ile İdris Demir’in ağırlaştırılmış muhabbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, Aktürk’ün şehit edilmesine yardımcı olduğu anlaşılan Şerafettin Dadaş, Özgür Tecer ve Mehmet Ayhan’ın da 20’şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. 

İHA


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