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Cezaevinde Afrin kavgası

Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi’nde iki mahkum, Afrin operasyonunu aşağıladığını iddia ettikleri bir mahkumun kafatası kırdı
 

Cezaevinde Afrin kavgası
Geçen hafta, Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi’nde meydana gelen olayda, B.U. ve Ş.K. isimli mahkumlar aynı koğuşta kaldıkları A.Z.B. isimli mahkumu darp etti. B.U. ve Ş.K., A.Z.B.’nin televizyon izlendiği sırada Afrin Operasyonu’nu aşağılayarak, şehitlere ve operasyonda olan Türk askerine hakaret ettiğini, bunun üzerine kendisini uyardıklarını, uyarılarına rağmen söylemlerine devam eden A.Z.B.’yi dövdüklerini söyledi.

Başının arkasına darbe alan A.Z.B. de Afrin konusunda aynı görüşte olmadıklarını, bu nedenle iki mahkumun kendisini dövdüğünü belirtti.


KAFATASI KIRILDI


Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.Z.B.’nin kafatasında kırık olduğu belirlenirken, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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