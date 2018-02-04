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Cezaevinde görevli kısa dönem er, FETÖ'den gözaltında

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan kısa dönem er Y.Y., görev yaptığı Eskişehir'deki cezaevinde gözaltında alındı
 

Cezaevinde görevli kısa dönem er, FETÖ'den gözaltında
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşmasında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, kısa dönem er Y.Y.'yi vatani görevini yaptığı Eskişehir Cezaevi'nde gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne götürülen Y.Y.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya'ya gönderileceği belirtildi.

Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.K. isimli bir kişi, mahkemece tutuklanarak, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

DHA


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