Cezaevine 100 araçla giden Cengiz Şıklaroğlu gözaltına alındı (Çerkes Cengiz kimdir?)

EVİNDEKİ HAYVANLARLA İLGİLİ İNCELEME YAPILDI

'ISPARTALI SENİ GÜL BAHÇESİNE GÖMECEĞİM'



100 KONVOYLUK ARAÇLA CEZAEVİNE GİTME YALANI



ETRAFA KORKU SALMAK İÇİN...

RUSYA’DA BERAAT ETTİ



ÇERKES CENGİZ KİMDİR?



'KARDEŞLİK' ADINDA BİR GRUBU VAR

Serap Belovacıklı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan aranan ve kendisini '' olarak tanıtan'nun yakalanması için Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi.Şıklaroğlu ile bir adamının gözaltına alındığı operasyonda, 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.Şıklaroğlu, sosyal medya hesabından evinde beslediği aralarında aslan, yılan, timsahın da olduğu bazı hayvanların fotoğraflarını çekip paylaşıyordu. Baskın sonrası Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri de eve gelip hayvanlarla ilgili incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde Şıklaroğlu’nun hayvanat bahçesi açma belgesi olduğu anlaşıldı.Hayvanlarla ilgili gerekli izinlerin alındığını tespit eden polis, herhangi bir işlem yapmadan ayrıldı. Evin çevresinde bulunan bir köpek ile yavru aslan ve bazı hayvanlar kameralar tarafından görüntülendi.Çerkes Cengiz'in vahşi hayvanları ve tehditler savurması...Adliyeye sevk edilen Şıklaroğlu, çıkışta "Ben örgüte silah yardımı yapmadım. Hiçbir suçum yok. Kardeşlerim hepinize söylüyorum. Abdestsiz sokağa çıkmayın. Yakında kıyamet kopacak. Ispartalı seni de gül bahçesine gömeceğim" diye bağırdı. Şıklaroğlu hayvanat bahçesiyle ilgili bir soruya ise "Her şey yasal" yanıtını verdi.Çerkes Cengiz lakaplı iş adamı 2016 yılı başında geldiği Türkiye'de Suriye'deki Türkmenlere yardım etmesi için bazı işadamlarına zorla senet imzalattığı iddiasıyla yargılandığı davalardan 10 ay hapis cezası almıştı.Toplamda 10 ay hapiste kalacak olan Cengiz Şıklaroğlu, yaklaşık 100 araçlık konvoy eşliğinde gövde gösterisi yaparak hapis cezasını yatmak üzere Maltepe Cezaevi'ne gitmişti.Ancak araçların hepsinin kiralık olduğu, konvoya katılan kişilerin de parayla tutulduğu ortaya çıkmıştı. Hatta, Şıklaroğlu o gün cezaevine bile girmeden sırra kadem basmıştı! Etrafa korku salmak amacıyla böyle bir şov yaptığı öğrenilen Çerkes Cengiz bu şovun hemer ardından gözaltına alınmıştı.Cengiz Şıklaroğlu 2005 -2016 yılları arasında askeri suç örgütlüğü liderliği, askeri casusluk, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'a suikast suçlarından Rusya'da yargılan ve suçlamalardan beraat etmişti.Sosyal medyadaki kendi anlatımlarına göre Kurduğu Angels Yachts şirketi Türkiye’nin en büyük lüks yat üreticilerinden. Bunun yanında 7 şirket daha kurarak bir ‘holdinge’ dönüştü. Kendisinin kartvizitinde de Angel Group CEO’su Cengiz Şıklaroğlu yazıyor. Şıklaroğlu’nun grubunun bünyesinde vip otomobil kiralama, rüzgar türbinleri ve pil ithalatı yapan Angel Energy, Angel Organics ile organik tohum ithalatı yapan firmalar da bulunuyor. Ayrıca bir kozmetik şirketi de yar alıyor. Ama en gözde şirketi askeri silahlar da üreten Silahsan. Zaten Instagram hesabından sık sık silahlarla çekilmiş pozlar yayınlamayı da ihmal etmiyor.Cengiz Şıklaroğlu, İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümünde okudu. Şıklaroğlu sosyal medyayı oldukça yoğun kullanıyor. Özellikle evinde beslediği vahşi hayvanlar, lüks yat ve otomobiller ile birlikte çekilmiş fotoğrafları Instagram hesabını süslüyor.Kardeşlik adını verdiği de bir grubu var. Bu grubun internet sitesi bulunuyor ve girişinde Cengiz Şıklaroğlu’nun bu gruba dair bir açıklaması yer alıyor. Ancak grubun faaliyetlerinin ne olduğu hakkında bir bilgi bulunmuyor.