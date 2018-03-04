Cezaevine 100 araçla giden Cengiz Şıklaroğlu gözaltına alındı



100 KONVOYLUK ARAÇLA CEZAEVİNE GİTMİŞTİ

RUSYA’DA BERAAT ETTİ



ÇERKEZ CENGİZ KİMDİR?



'KARDEŞLİK' ADINDA BİR GRUBU VAR

Serap Belovacıklı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan aranan ve kendisini 'Çerkes Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanması için Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi.Şıklaroğlu ile bir adamının gözaltına alındığı operasyonda, 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.Çerkez Cengiz lakaplı iş adamı 2016 yılı başında geldiği Türkiye'de Suriye'deki Türkmenlere yardım etmesi için bazı işadamlarına zorla senet imzalattığı iddiasıyla yargılandığı davalardan 10 ay hapis cezası almıştı.Toplamda 10 ay hapiste kalacak olan Cengiz Şıklaroğlu, yaklaşık 100 araçlık konvoy eşliğinde gövde gösterisi yaparak hapis cezasını yatmak üzere Maltepe Cezaevi'ne gitmişti.Cengiz Şıklaroğlu 2005 -2016 yılları arasında askeri suç örgütlüğü liderliği, askeri casusluk, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'a suikast suçlarından Rusya'da yargılan ve suçlamalardan beraat etmişti.Sosyal medyadaki kendi anlatımlarına göre Kurduğu Angels Yachts şirketi Türkiye’nin en büyük lüks yat üreticilerinden. Bunun yanında 7 şirket daha kurarak bir ‘holdinge’ dönüştü. Kendisinin kartvizitinde de Angel Group CEO’su Cengiz Şıklaroğlu yazıyor. Şıklaroğlu’nun grubunun bünyesinde vip otomobil kiralama, rüzgar türbinleri ve pil ithalatı yapan Angel Energy, Angel Organics ile organik tohum ithalatı yapan firmalar da bulunuyor. Ayrıca bir kozmetik şirketi de yar alıyor. Ama en gözde şirketi askeri silahlar da üreten Silahsan. Zaten Instagram hesabından sık sık silahlarla çekilmiş pozlar yayınlamayı da ihmal etmiyor.Cengiz Şıklaroğlu, İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümünde okudu. Şıklaroğlu sosyal medyayı oldukça yoğun kullanıyor. Özellikle evinde beslediği vahşi hayvanlar, lüks yat ve otomobiller ile birlikte çekilmiş fotoğrafları Instagram hesabını süslüyor.Kardeşlik adını verdiği de bir grubu var. Bu grubun internet sitesi bulunuyor ve girişinde Cengiz Şıklaroğlu’nun bu gruba dair bir açıklaması yer alıyor. Ancak grubun faaliyetlerinin ne olduğu hakkında bir bilgi bulunmuyor.