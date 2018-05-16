Cezaevlerinin kapasitesi doldu, denetimli serbestlik katlandı

Toplumda infial yaratan bazı durumlarda tutukluluk yerine adli kontrol uygulanması eleştirilirken Adalet Bakanlığı'ndan 'cezaevlerinde kapasite sıkıntısı var' açıklaması yapılmıştı. Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre de şubatta 554.467 olan denetimli serbestlikle bırakılan kişilere ait dosya sayısı martta 565.997’ye, nisanda 576.022’ye yükseldi. Adalet Bakanlığı’nın nisan ayı istatistiğine göre denetimli serbestlik uygulanan kişi sayısı da 436.33 oldu.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar ve bulunduranlar hakkında verilen tedavi ve denetimli serbestlik kararları uyarınca 3112’si çocuk olmak üzere toplam 59.141 kişi cezaevine girmedi.

TUTUKLU SAYISI 275.000'İ AŞACAK

15 Temmuz darbe girişimi öncesi 191.423 olan tutuklu ve hükümlü sayısı, infaz düzenlemeleri ile ilk etapta yaklaşık 50.000 kişinin salıverilmesine rağmen 240.000'i aştı. 2018 sonuna kadar 45 yeni cezaevini devreye sokacak olan Adalet Bakanlığı’nda ise yıl sonunda tutuklu-hükümlü sayısının 275.000 aşacağı tahmini yapılıyor.

Cezaevlerinde kapasite sorununu aşmak için 671 sayılı KHK ile denetimli serbestliğin kapsamı genişletilmişti. İnfaz süresi yarı yarıya düşürülürken, koşullu salıvermeye ilişkin süre 1 yıldan 2 yıla çıkarılmıştı. Böylece ilk etapta 38.000 kişi tahliye edilmişti.