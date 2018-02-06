Cezayir’den Feghouli’ye kötü haber!

"DETAYLARA GİRMEK İSTEMİYORUM"

"ARTIK MİLLİ TAKIMI ALMAYACAK"

Erdinç Şahin

Ülkenin futbol milli takımında kadrolaşma, gruplaşma ve sarı-kırmızılı futbolcunun diğer bazı oyuncularla yaşadığı sıkıntıların, son dönemde davet edilmemesinin gerekçesi olduğu belirtilmişti.'yi kadronun dışında bırakan, kasım ayında yıldız futbolcuyu çağırmamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bunun kişisel-teknik tercihi olduğunu söylemiş, gelecek için açık kapı bırakmıştı.Ancak Madjer yaptığı yeni açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu için daha karamsar bir tablo çizdi. Galatasaraylı ismin kulübünde iyi bir performans göstermesine rağmen neden milli takıma çağrılmadığıyla ilgili olarak “Detaylara girmek istemiyorum. İsimler üzerinden konuşmayacağım.kadronun dışında bırakılan tek kişi değil. İyi işler yapacak bir kadroya sahibiz ve elimizdeki yıldızlara bakmalıyız” dedi.Deneyimli teknik adamın bu konuda sarf ettiği sözlerbasınında bundan böyle futbolcuyu milli takım hiç düşünmediği şeklinde yorumlandı “Rabah Madjer, kendisi'nın başında olduğu sürece, Feghouli'nin planları arasında yer almadığını doğruladı” diye lanse edildi.(Milliyet)