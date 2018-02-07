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Cezmi Baskın Avusturya’da oyunculuk dersi verdi

Oyuncu Cezmi Baskın Avusturya Viyana’da workshopa katıldı ve oyunculukla ilgili tecrübelerini paylaştı

07 Şubat 2018, Çarşamba 11:33
Cezmi Baskın Avusturya’da oyunculuk dersi verdi

Baskın, iki günlük workshopta oyuncu adaylarına ses, nefes, diyafram çalışmaları yaptırırken oyunculuk üzerine de temel bilgiler paylaştı. Usta oyuncu yanı sıra, sahnede güven ilişkileri ve seyirci ile iletişim kurma yöntemlerini anlattı.

Viyana’da geçen yıl da workshopa katılan Cezmi Baskın, gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu, bu nedenle bu yıl ki daveti de memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.


OYUNCULUK İÇİN EĞİTİM ŞART

Oyunculuk için eğitimin şart olduğunu vurgulayan oyuncu, atölye çalışmalarına devam etmesi yönünde yoğun istek aldığını, bu tür çalışmaların kendisini de mutlu ettiğini, bu nedenle İstanbul ve İzmir’de de atölye çalışmalarına devam etmek istediğini belirtti.


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