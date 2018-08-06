'Chadli ayrılırsa duyarsınız'

Beşiktaş'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Nacer Chadli hakkında ilk ağızdan açıklama geldi.

West Bromwich Teknik Direktörü Darren Moore, Belçikalı yıldız futbolcunun durumuna ilişkin olarak, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Moore, "Chadli sezon öncesi kampını kaçırdıktan sonra antrenmanlara katıldı. Chadli bizim oyuncumuz. Eğer ayrılırsa ilk olarak siz duyarsınız. Şu anda performansı iyi durumda ve salı günü (yarın) Nottingham Forest ile oynayacağımız karşılaşmada sahaya sürmek istiyorum'' dedi.

(Sabah)



