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Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek

Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek

Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA tarafından zorlu bir maça atandı. 

Tecrübeli hakem, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak.


CÜNEYT ÇAKIR BARCELONA VE CHELSEA MAÇINI EN SON ALTI SENE ÖNCE YÖNETMİŞTİ


20 Şubat Salı günü Stamford Bridge'de 22.45'te başlayacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in çizgi hakemi olarak görev alacağı bu zorlu karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.

Cüneyt Çakır, en son altı sene önce bu iki takımın maçını yönetmiş ve Camp Nou’da oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.


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