Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek

FIFA
kokartlı hakem Cüneyt Çakır
, UEFA
tarafından zorlu bir maça atandı.
Tecrübeli hakem, UEFA Şampiyonlar Ligi
Son 16 Turu'nda Chelsea
ile Barcelona
arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak.
CÜNEYT ÇAKIR BARCELONA VE CHELSEA MAÇINI EN SON ALTI SENE ÖNCE YÖNETMİŞTİ
20 Şubat Salı günü Stamford Bridge
'de 22.45'te başlayacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran
ve Tarık Ongun
yapacak. Hüseyin Göçek
ve Barış Şimşek
'in çizgi hakemi olarak görev alacağı bu zorlu karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy
olacak.
Cüneyt Çakır
, en son altı sene önce bu iki takımın maçını yönetmiş ve Camp Nou’da oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.
Can Hakman