Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek



CÜNEYT ÇAKIR BARCELONA VE CHELSEA MAÇINI EN SON ALTI SENE ÖNCE YÖNETMİŞTİ

Can Hakman

kokartlı hakemtarafından zorlu bir maça atandı.Tecrübeli hakem,Son 16 Turu'ndailearasında oynanacak müsabakada düdük çalacak.20 Şubat Salı günü'de 22.45'te başlayacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarınıveyapacak.ve'in çizgi hakemi olarak görev alacağı bu zorlu karşılaşmanın dördüncü hakemi iseolacak., en son altı sene önce bu iki takımın maçını yönetmiş ve Camp Nou’da oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.