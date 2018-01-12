Chelsea Menajeri Antonio Conte ölümden döndü

EĞER ARABADA OLSAYDI...

Erdinç Şahin

ekiplerindenbaşında bulunanbüyük bir faciadan dakikalarla kurtuldu. Sabah antrenmanı için kulübün tesislerine gelenotoparka bıraktığı arabasının üzerine cam masa düşmesi sonucu şoke oldu. Biraz geç kalması halinde arabanın içindeyken yakalanacağı kazayı atlatanilginç olaydan maddi hasarla kurtuldu.Antrenmanı yönetmek için tesislere gelen Antonio Conte, olacaklardan habersiz arabasını park edip, tesislere gitti. Otoparkta Conte’nin arabasını bıraktığı bölümün hemen üzerindeki oturma alanında yer alan cam masa, aşırı rüzgar nedeniyle yerinden fırladı. Tam altında bulunan arabanın üzerine düşen masa, Antonio Conte’nin arabasının ön camını tuzla buz etti. Tavanı da çöken arabadan dakikalar önce inmiş olan Antonio Conte, ciddi bir kazadan kıl payı kurtulmuş oldu. Ön camı ve tavanı dağılan Antonio Conte’nin arabasında binlerce poundluk hasar meydana geldi.Kulübün İletişim Sorumlusu Steve Atkins olay yerindeyken gerçekleşen kazada herhangi bir yaralanma olmadı. Görgü tanıkları, Steve Atkins’in olayın şoku ile uzun süre kendisine gelemediğini söyledi.