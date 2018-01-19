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Chelsea'ye FIFA şoku!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian'ın haberine göre 18 yaş altı futbolcuların transferlerinde usulsüzlük yaptığı iddia edilen Maviler'i ciddi bir yaptırım bekliyor.

Chelsea'ye FIFA şoku!
Premier Lig'i geçtiğimiz yıl şampiyonlukla tamamlayan ChelseaFIFA'dan ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya.

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian'ın haberine göre 18 yaş altı futbolcuların transferlerinde usulsüzlük yaptığı iddia edilen Maviler, büyük bir yaptırımla karşılaşabilir.

Haberde eylül ayında FIFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan Chelsea'nin aralarında Bertrand Traore'nin de olduğu 25 futbolcunun transferinde FIFA kurallarını delmekle suçlandığı iddia edildi.
 

KURALLAR NE DİYOR?


FIFA kurallarına göre 18 yaşın altındaki bir futbolcunun uluslararası transferi için oyuncunun doğduğu ülkenin sınırı ile kulüp arasında en fazla 50 kilometrelik bir mesafe bulunması gerekiyor.

Öte yandan eğer oyuncunun ailesi futbol dışı bir neden haricinde kulübün yer aldığı ülkeye taşınırsa transfer yine gerçekleşebiliyor. Bir diğer istisna ise 16 ila 18 yaşlarındaki Avrupa Birliği üyesi ülkelere mensup oyuncu ve kulüpler arasında gerçekleşen transferle alakalı.
 

TRANSFERDEN MEN GELEBİLİR


Eğer FIFA, Chelsea'yi suçlu bulursa İngiliz devine transfer yasağı gelebilir. Daha önce de BarcelonaReal Madrid ve Atletico Madrid aynı nedenden ötürü bu yaptırıma maruz kalmıştı.

Chelsea'nin kulüp sözcüsü ise iddialarla alakalı yaptığı açıklamada "Kulübümüz, transferler konusunda FIFA'nın tüm kurallarına uymuştur." şeklinde konuştu.
 


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