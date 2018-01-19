Chicago Bulls’un yıldızı Kris Dunn’ın korkunç sakatlığı

İKİ DİŞİ KIRILDI

MAÇI WARRIORS KAZANDI

Erdinç Şahin

takımlarındanoyuncusumaçındaki smacının ardından yere dengesiz düşünce dişleri kırıldı.Kariyerinde belki de yüzlerce smaç basan Kris Dunn, potaya asıldıktan sonra yere inerken dengesini sağlayamadı.Yüz üstü şekilde yere düşen tecrübeli oyuncu ciddi bir sakatlıktan son anda kurtulurken dişlerinin kırılmasına engel olamadı.Chicago Bulls’tan yapılan açıklamada, Dunn’ın öndeki iki dişinin kırıldığı ve yerinden oynadıkları belirtilirken herhangi bir kafa travmasının söz konusu olmadığı dile getirildi.Ancak oyuncunun her ihtimale karşın yarın bir kez daha kontrolden geçeceği ifade edildi.Karşılaşmayı Golden State Warriors 119-112 galip tamamladı. Bu sezon Bulls formasıyla 40 maça çıkan Dunn, 13.7 sayı, 4.6 ribaund ve 6.4 asist ortalamalarla mücadele ediyordu.