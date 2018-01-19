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Chicago Bulls’un yıldızı Kris Dunn’ın korkunç sakatlığı

NBA'de Chicago Bulls‘un Golden State Warriors‘la karşılaştığı mücadelede smaç yaptıktan sonra yere dengesiz şekilde düşen Kris Dunn yürekleri ağza getirdi.

Chicago Bulls’un yıldızı Kris Dunn’ın korkunç sakatlığı
NBA takımlarından Chicago Bulls’un oyuncusu Kris Dunn, Golden State Warriors maçındaki smacının ardından yere dengesiz düşünce dişleri kırıldı.

Kariyerinde belki de yüzlerce smaç basan Kris Dunn, potaya asıldıktan sonra yere inerken dengesini sağlayamadı.
 

İKİ DİŞİ KIRILDI


Yüz üstü şekilde yere düşen tecrübeli oyuncu ciddi bir sakatlıktan son anda kurtulurken dişlerinin kırılmasına engel olamadı.
Chicago Bulls’tan yapılan açıklamada, Dunn’ın öndeki iki dişinin kırıldığı ve yerinden oynadıkları belirtilirken herhangi bir kafa travmasının söz konusu olmadığı dile getirildi.

İşte o görüntüler:


 

MAÇI WARRIORS KAZANDI


Ancak oyuncunun her ihtimale karşın yarın bir kez daha kontrolden geçeceği ifade edildi.

Karşılaşmayı Golden State Warriors 119-112 galip tamamladı. Bu sezon Bulls formasıyla 40 maça çıkan Dunn, 13.7 sayı, 4.6 ribaund ve 6.4 asist ortalamalarla mücadele ediyordu.


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