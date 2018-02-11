Chicago'da bine yakın araç görücüye çıktı

Nazlı Erdol

'de bu yıl 110'uncusu düzenlenenbaşladı.'nın en büyük kongre ve fuar merkezi'teki gerçekleşen 2 günlük medya gösteriminin ardından halka açılan fuar, kentte etkili olan kar fırtınasına rağmen yoğun ilgi gördü.Fuar alanını sabahın erken saatlerinden itibaren doldurmaya başlayan binlerce Amerikalı,ndeki son gelişmeleri yakından inceleme fırsatı buldu.Dünyanın önde gelen markalarından yaklaşık bin aracın sergilendiği fuarda, yeşil enerji ile çalışan otomobillerin yanı sıra konsept araçlar dikkat çekti.Yaklaşık 100 bin metrekarelik sergi alanında düzenlenen fuar, 19 Şubat'a kadar açık kalacak.’nı 1 milyondan fazla ziyaretçinin gezmesi bekleniyor.