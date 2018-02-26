Chiesi Türkiye'de ve Avrupa'da 2018'in en iyi işverenleri arasında

Amsterdam’da gerçekleşen "Top Employers" ödül törenine Chiesi Türkiye’yi temsilen Genel Müdür Filiz Balçay ile İnsan Kaynakları Direktörü Mari Bengi katıldı.
Elde edilen bu büyük başarıyı Chiesi Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Mari Bengi şu sözlerle değerlendirdi: “Şirketlerin çalışanlarına sağladığı koşulların, çalışan mutluluğuna yönelik İK politika ve uygulamalarının denetlendiği ‘Top Employers 2018’ değerlendirmesi sonucunda Türkiye’nin en iyi işverenlerinden biri olduğumuzu tescillemiş olduk. Chiesi her zaman çalışan görüşlerini ve mutluluğunu ön planda tutan, insanı merkeze alan bir firma olduğunu ‘En İyi İşveren” sertifikası ile bir kez daha göstermiştir. Her bölümde ve kademede çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla elde edilen bu başarının gururu bütün Chiesi’lilerin! Bu sertifika insan odaklı çalışmalarımızı ivmelendirmek için bizi daha da motive etti."
Senim Tanay