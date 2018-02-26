Chiesi Türkiye'de ve Avrupa'da 2018'in en iyi işverenleri arasında

Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Chiesi, Türkiye’de ve Avrupa’da gösterdiği performansı ile "Top Employers 2018 En İyi İşveren Sertifikası"na sahip oldu