Adı bir süredir İtalyan kulüpleriyle birlikte anılan Mauricio Isla'yla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Serie A ekiplerinden Chievo'nun sportif direktörü Giancarlo Romairone, Şili basınından La Cuarta'ya verdiği demeçte Fenerbahçe'nin yıldızına olan ilgilerini doğruladı.

"Isla, daha önce İtalya'da oynamıştı ve bizim de ilgimizi çeken bir oyuncu." diyen Romairone, bununla birlikte henüz resmi bir görüşme gerçekleştirmediklerini söyledi.

Bu yıl Sarı Lacivertliler'le 29 maçta forma giyen Isla'nın Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.