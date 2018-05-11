Chloe'nin sportif kombini

Pop müziğin usta isimlerinden Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi Chloe Loughan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı

11 Mayıs 2018, Cuma 13:55
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Öğlen geldiği Zorlu AVM’de akşam saatlerine kadar alışveriş yapan Chloe Loughan, bir çok mağazadan alışveriş yaptı. Genç manken, spor kombini ve neşeli tavırlarıyla dikkati çekti.


 


'EŞİM İSTERSE BİRÇOK ADAM BULUR'


Öte yandan geçen gün Serdar Ortaç yaptığı şu açıklamayla magazin gündemine damgasını vurmuştu:

 "Aptal değilim. Eşim isterse birçok adam bulur. Yakışıklı değilim, param da bitti. Yanımda kaldığına göre beni seviyor."


CESUR POZLAR


Öte yandan Chloe Loughnan, Instagram'a yüklediği fotoğraflar ile magazin gündeminden düşmüyor. 

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