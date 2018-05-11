Chloe'nin sportif kombini
Pop müziğin usta isimlerinden Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi Chloe Loughan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı
'EŞİM İSTERSE BİRÇOK ADAM BULUR'
Öte yandan geçen gün Serdar Ortaç yaptığı şu açıklamayla magazin gündemine damgasını vurmuştu:
"Aptal değilim. Eşim isterse birçok adam bulur. Yakışıklı değilim, param da bitti. Yanımda kaldığına göre beni seviyor."
CESUR POZLAR
Öte yandan Chloe Loughnan, Instagram'a yüklediği fotoğraflar ile magazin gündeminden düşmüyor.