Chloe'nin sportif kombini



'EŞİM İSTERSE BİRÇOK ADAM BULUR'



CESUR POZLAR

Elif Bayram

Öğlen geldiği Zorlu AVM’de akşam saatlerine kadar alışveriş yapanbir çok mağazadan alışveriş yaptı. Genç manken, spor kombini ve neşeli tavırlarıyla dikkati çekti.Öte yandan geçen günyaptığı şu açıklamayla magazin gündemine damgasını vurmuştu:"Aptal değilim. Eşim isterse birçok adam bulur. Yakışıklı değilim, param da bitti. Yanımda kaldığına göre beni seviyor."Öte yandanInstagram'a yüklediği fotoğraflar ile magazin gündeminden düşmüyor.