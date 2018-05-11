Chloe'nin sportif kombini

Öğlen geldiği Zorlu AVM’de akşam saatlerine kadar alışveriş yapan Chloe Loughan,
bir çok mağazadan alışveriş yaptı. Genç manken, spor kombini ve neşeli tavırlarıyla dikkati çekti.
'EŞİM İSTERSE BİRÇOK ADAM BULUR'
Öte yandan geçen gün Serdar Ortaç
yaptığı şu açıklamayla magazin gündemine damgasını vurmuştu:
"Aptal değilim. Eşim isterse birçok adam bulur. Yakışıklı değilim, param da bitti. Yanımda kaldığına göre beni seviyor."
CESUR POZLAR
Öte yandan Chloe Loughnan,
Instagram'a yüklediği fotoğraflar ile magazin gündeminden düşmüyor.
Elif Bayram