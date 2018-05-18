CHP aday listesi belli oluyor! Sürpriz isimler listede

CHP'de gözler pazar günü toplanacak Parti Meclisi'nde (PM). 600 kişilik milletvekili listesi önce PM'nin onayına, pazartesi de YSK'ya sunulacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday listesine son şeklini vermek üzere kurmaylarını Çevre Sokak'taki parti okulunda topladı. 5 genel başkan yardımcısının katıldığı toplantıda il il vekil adayları belirleniyor.

GRUBUN YARISININ YENİLENMESİ BEKLENİYOR

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre; mevcut vekillerin yarısına yakını listelerde yer almayacak. Listeye girmesi kesinleşenler ise İYİ Partiye geçen 15 milletvekili ile Deniz Baykal ve Enis Berberoğlu.

MYK üyelerinin tamamı ile Parti Meclisi üyelerinin yarısının da listelerde olması bekleniyor. Aday olmak üzere istifa eden 24 il başkanın büyük bölümünün de aday gösterileceği konuşuluyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yine İzmir'den aday olacağı öğrenildi.

CHP'NİN YENİ ADAYLARI

Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer vereceği yeni isimler arasında ise Abdüllatif Şener, Kani Beko, İbrahim Kaboğlu, ÖDP'li Alper Taş ile bazı eski bakanların olması bekleniyor.

CHP LİSTESİNDE SP'LİLER

CHP'nin listelerindeki en büyük sürpriz ise Saadet Partili isimler olacak. Edinilen bilgilere göre; ana muhalefet millet ittifakı çatısı altında buluştukları Saadet Partisi'nden 5 ila 10 kişiyi listelerınden aday gösterecek. Saadet Partisi'nin seçim sonrası grup kuracak sayıya ulaşmasını amaçlayan görüşmelerin bir iki gün içinde tamamlanması planlanıyor.

CHP ALANLARA 25 MAYIS'TA İNECEK

CHP aday listelerini açıkladıktan sonra 24 Mayıs'ta seçim bildirgesini açıklayacak ve Kılıçdaroğlu 25 Mayıs itibariyle alanlara inecek. 15 civarında miting yapması beklenen CHP lideri daha çok 16 Nisan referandumu öncesindeki gibi STK'lar ve vatandaşlarla buluşacağı organizasyonlara katılacak.