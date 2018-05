CHP cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Muharrem İnce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu

DAKİKA DAKİKA TOPLANTIDAN NOTLAR

KAMPANYA 1.MECLİS BİNASININ ÖNÜNDE BAŞLAYACAK

KESİCİ DÜN SÖYLEMİŞTİ

Serap Belovacıklı

24 Haziran'da yapılacak erken seçimde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu günlerdir yanıt bekliyordu.TBMM Grubu Cumhurbaşkanı adayını belirledi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıoldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise ilk açıklamasında "Tarih yazacağız" dedi.Bugün Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısı yapıldı.Muharrem İnce konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı.Sayın Genel Başkanım hep söylediniz parti başkanını Cumhurbaşkanı olmaz. Ben de bu görüşünüze hep katıldım 24 Haziran'da Allahın izni milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olacağım. Sadece bu salonun değil 80 milyonun sağcıların solcuların alevilerin sünnilerin kürtlerin Türklerin herkesin cumhurbaşkanı olmak için. Ben tarafsız bir Cumhurbaşkanı olacağım ve rozetimi size emanet ediyorum.Ben ona 80 milyonun Cumhurbaşkanı olacağı için Türk milletinin rozetini takıyorum.)İki arkadaş beraber parti kurmuşlar beraber yola çıkmışlar. Bir gün Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğinde Genelkurmay Başkanını helikopterle onun bahçesine indirmişsin. Bu bir lider. Ona Başbakanlığını veren sırlarını paylaşan birine yaptığına bak.Şimdi size soruyorum 80 milyon. Ey AK Partili kardeşim sana da soruyorum; Kardeşim dediğinin evinin önüne hlikopter gönderenden millete fayda gelmez. İyi düşün. 24 Haziran'da Fetrev Dönemi'nin hep birlikte bitireceğiz.Ben 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum Erdoğan Mart 2003'te oldu ben ona 5 kıdemliyim. Tecrübeye bakarsa askere gitseydik ben çavuş olurdum o onbaşı olurdu.Diyorsanız ki Muharrem İnce "Diploman var mı o yeter mi?" transkripti istediğiniz zaman vereyim. Karalama kampanyasına gireceğiz diyorsanız daniskasını yaparım.Bir eleştiri daha var. Ya diyor CHP'ye Genel Başkan olamadı Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olacak mı? Tayyip Erdoğan Beyoğlu'na Belediye Başkanı olamadı Cumhurbaşkanı oldu. Ona ne diyeceksiniz? Erdoğan 1991'de milletvekili adayı oldu akşam milletvekili yattı sabah kalktı değildi. Milletvekili olamayan Cumhurbaşkanı oluyor da ben niye olamıyormuşum?Terör nereden gelirse gelsin en kararlı şekilde mücadele edeceğiz. İki; yetimin hakkına göz dikenlere, bu ülkeyi soyanlara Allah'ın huzurunda söz veriyorum sonuna kadar mücadele edeceğim.Türkiye'nin CHP'ye hiç bu kadar ihtiyacı olmamıştı.Bugün benim doğum günüm. Sevaplarıyla günahlarıyla 54 yılı geride bıraktım. Hayatıma bu andan tibaren kendisini vatanına, milletine adayan, milletimizin mutluluğu için çalışacağm ve bir fani olarak buna devam edeceğim.Sayın Genel Başkanım, kendisine karşı aday olmuş onu eleştirmiş birinin Cumhurbaşkanı adayı yapmak her babayiğitin harcı değildir.Geleceğimizi çalıyorlar. İnsanlarımız sessiz kaldı nefessiz kaldı. Işığı göstermek bizim işimiz. Cumhuriyeti kuran parti Cumhuriyeti kurtaracaktır. Geleceğimizi geri alacağız. Bizim derdimiz kavga değil sorun çözmek.AKP-FETÖ ortaklığı Cumhuriyeti rotasından çıkarmıştır. Türkiye artık bağımsız yargı özgürlük bunları tartışacak durumda değildir. Yargı emir komuta altındadır. Besleme sosyal medya trolleri yalan üretmek pislik saçmak durumundadırlar. Gençlerimiz akıllı evlatlarımız ülkemizi terk ediyor. Dışı sıvasız evlerden ağıtlar yükseliyor. Pasaportumuzun Kapıkule'den öte ederi yok. Sözde dünya lideri her gün bağırıp çağırıyor. Bu ülkenin gençlerine sesleniyorum; Bir insanı hayatta 3 kşi kıskanmaz. Anası, babası, öğretmeni. Öğretmeni gurur duyar. Benim profesör olmuş öğrencilerim var, kaymakam öğrencilerim var. Hepsiyle gurur duyuyorum.50 bin avukat cübbelerinizi arabada tutun. Buradan size çağrı yapıyorum.Her an sizi YSK'nın önüne çağırabilirm. Sandıkta oyu çaldırmayacağız. Çankaya'ya gideceğim Saray'ı bu ülkenin evlatlarına vereceğim. Bilim yuvası yapacağım.Gençler size bir sözüm daha olsun; Kamuda yükselme...Öyle bir kritere bağlayacağız ki 100 yıl kimse değiştiremeyecek. Adil olacağız. Kimsenin başörtüsüne, mini eteğine bakmayacağız. Mesela veterinerden TÜBİTAK Başkanı yapmayacağız. Parti il başkanından hakim, savcı yapmayacağız.Beni yargılayamayacak yargının ne işi var orada? Beni de yargılayacaksın. Hukuk devletini yeniden tesis edeceğiz.Gazi Mustafa Kemal Atatürk 330 gününü Yalova'da geçirmiştir. Yarın saat 14.00'te Yalova Cumhuriyet Meydanı'nda ilk mitingimizi yapıp Yalovalılarla helallaşıyorum. İktidar istiyoruz!CHP lideri Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.25 Haziran'da Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açacak. Bunu inanarak söylüyorum. Demokrasimizi geliştirmek için her türlü mücadeleyi göz alacağız. Demokrasi uğruna bu ülkede ağır bedeller ödendi. Askerler, politikacılar gencecik çocuklarımız demokrasi uğruna ağır bedeller ödediler. 15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilip 20 Temmuz'da sivil darbe gerçekleştirdiler. Karşı çıkan tek parti CHP olmuştur.Bize soruyorlar neden ittifak yapmak istiyorsunuz? Bir; yüzde 10 seçim barajını istemiyoruz sıfır baraj ittifakı istiyoruz. İki; seçme hakkın üstündeki bütün engelleri kaldırmak istiyoruz. Üç; demokrasi kültürünü geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. Dört; bu ülkede kutuplaşmaya son vermek için ittifak istiyoruz. Bu çağrıyı da buradan bütün Türkiye'ye bütün siyasi partilere yapıyoruz.Basın özgürlüğü tümüyle bitti. Ancak bir grup medya direniyor onlar da her türlü baskıya maaruz kalmaktadır.Türkiye bugün bir beka sorunu yaşamaktadır. Demokrasi ve milli irade ipotek altındadır. Bugün sarayın sözcüsü ve genelkurmay başkanı bir adaya gidip vesayet kurmaktadır. Bu ayıbı ordunun üzerine düşürenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeri yoktur.Bizim bildirgeleri istedikleri kadar kopyalasınlar. Kopyacıdan devlet adamı olmaz olsa olsa sahtekar olur.CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nden görüntüler izlendi.Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.Kılıçdaroğlu ve İnce protokol sırasında yan yana oturdu.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile salona girdi.Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte toplantının yapılacağı salona girdi.CHP'nin cumhurbaşkanı seçim kampanya süreci de yine bugün başlıyor. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine gönderilen yazıda, kampanya başlangıç yerinin 1. TBMM binasının önü olduğu belirtildi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının da katılımı ile burada basın açıklaması yapılarak, kampanya süreci resmen başlamış olacak.Adaylar arasında ismi geçen CHP Milletvekili İlhan Kesici, dün yaptığı açıklamada, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti" yanıtını verdi" demişti.Dün düzenlenen grup toplantısı öncesi milletvekillerinin tebrik ettiği Muharrem İnce de, "Yarın (bugün) saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak" şeklinde konuşmuştu.Öte yandan, CHP'nin içinde bulunduğu 4 partinin ittifak protokol töreni ise hafta sonunda gerçekleşecek.Muharrem İnce'nin ekibinin paylaştığı fotoğrafların yanı sıra Odatv, İnce için CHP'nin hazırlattığı otobüslerin fotoğraflarına ulaştı. CHP'nin otobüslerinde "Türkiye'ye güvence Muharrem İnce" sloganı yer aldı.