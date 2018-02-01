CHP'de 36. Olağan Kurultay hareketliliği



DAR KAPSAMLI ANAHTAR LİSTE



TEZCAN, AKSÜNGER, BİNGÖL VE KOÇ'A KILIÇDAROĞLU DESTEĞİ

İL BAŞKANLARINA SIKI MARKAJ



MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞI KESİN

Serap Belovacıklı

CHP'nin hafta sonu gerçekleştirilecek 36. Olağan Kurultayı öncesi 60 kişilik Parti Meclisi'ne (PM) girebilmek için kulisler şimdiden hareketlendi.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hafta sonu Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kurultayda, ilk gün genel başkanlık seçimi, ikinci gün PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri gerçekleştirilecek.CHP'de, kurultay sonrası en yetkili organ PM'ye girmek, partililer için büyük önem taşıyor.Tüzük gereği artık Merkez Yönetim Kurulu'nun da (MYK) içinden atandığı PM'ye girebilmek için aday adayları şimdiden delegelere ulaşmaya başladı.Kulislerin hareketlendiği PM için CHP milletvekillerinin tamamına yakınının aday olması beklenirken, toplam aday sayısının 500'ü geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi doğrudan delege tarafından seçiliyor. Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de doğrudan PM'ye giriyor.Daha önceki kurultaylarda 100 ismi "anahtar" olarak delegeye sunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kurultayda, BKYP hariç 52 kişiden oluşan dar kapsamlı bir anahtar listeyi delegeye sunması bekleniyor.Geçen kurultayda MYK üyelerinden Gürsel Tekin, Faik Öztrak, Enis Berberoğlu, Erdoğan Toprak, Seyhan Erdoğdu ve Nihat Matkap yeterli oyu alamayarak liste dışı kalmıştı.Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde olmasına karşın seçilemeyen Öztrak, Toprak ve Tekin'in bu sefer listeye girebileceği konuşuluyor.Kılıçdaroğlu'nun bu isimlerin yanı sıra eski büyükelçi Osman Korutürk, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ı anahtar listesinde göstermesi öngörülüyor.Kılıçdaroğlu'nun mevcut yönetimden sözcü Bülent Tezcan, Erdal Aksünger, Tekin Bingöl ve Haluk Koç'a da listesinde yer vermesi bekleniyor.Şu an için PM listesindeki en kesin isim ise Haluk Koç. Bu dönem yönetimden affını isteyen Koç'un, Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından ikna edildiği ve bir dönem daha görev alacağı öğrenildi.35. Olağan Kurultay'da Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmamasına karşın, 595 oyla PM'ye giren Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, bu seçimlerde YDK cezası nedeniyle aday olamayacak.Yine geçtiğimiz kurultayda Aylin Nazlıaka "listeyi delerek" PM'ye girmiş, daha sonra partiden ihraç edilmişti.35. Olağan Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmamasına karşın İstanbul milletvekilleri Eren Erdem ve İlhan Cihaner, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz PM'ye girmeyi başarmıştı. Bu isimlerin 36. Olağan Kurultay'da da etkili olacağı ifade ediliyor. Ayrıca Parti Sözcülüğü görevinden istifa eden İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin de delegeden onay alabileceği konuşuluyor.Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında kendisine eşlik eden Refah Partisi eski Milletvekili Merve Kavakçı'nın eşi Cihangir İslam'ı PM'ye alabileceği, bunun da delegeler arasında rahatsızlığa neden olduğu iddia ediliyor.Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olmak isteyen aday adayları da kurultaya sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi.Ana temasının "adalet ve cesaret" olarak belirlendiği kurultayda, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk ile Yalova Milletvekili Muharrem İnce aday adayı oldu.Kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabilecek en güçlü aday, partinin 5 Eylül 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı'nda da aday olan İnce görülüyor.İnce'nin başkanlık yarışında alacağı oyun, PM seçimlerinde etkili olması bekleniyor.