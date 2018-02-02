CHP'de 36. Olağan Kurultay telaşı



PM SEÇİMİ İKİNCİ GÜN



52 İSİMLİK LİSTE

KILIÇDAROĞLU 33. KURULTAY'DA GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ



KILIÇDAROĞLU'NUN LİSTESİNDEKİ 19 İSİM YER BULAMAMIŞTI



MUHARREM İNCE İKİNCİ DEFA KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA ÇIKIYOR

Serap Belovacıklı

CHP 3-4 Şubat'ta 36. Olağan Kurultayı'nı yapmaya hazırlanıyor. Kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi yapılacak. CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçiminin yanı sıra 60 kişilik Parti Meclisi (PM) de belirlenecek.Parti tüzüğüne göre, genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin 125'in üzerinde delegenin imzasına ihtiyacı bulunuyor. CHP'de şimdiye kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk genel başkanlığa aday adayı olduğunu açıkladı.Kurultayın ikinci gününde, partinin kurultaydan sonraki en yetkili organı olan Parti Meclisi (PM) üyeliği seçimleri yapılacak.Seçimlerde, 16-17 Ocak 2016'da gerçekleştirilen 35. Olağan Kurultay'da olduğu gibi yine "çarşaf liste" yöntemi kullanılması bekleniyor.CHP'de 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan (BYKP) seçiliyor. Delegeler, Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen adaylar arasından 8'ini seçerek PM'ye gönderiyor. Kalan 52 üye ise "çarşaf liste" yöntemi ile belirleniyor.Ana teması "Adalet ve cesaret" olarak belirlenen kurultayın divan başkanlığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen önerilecek.Kulis bilgilerine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu delegelere PM’de yer almasını istediği 52 isimden oluşan bir ‘anahtar liste’ dağıtacak. Geçen Kurultay’da Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde olmasına rağmen seçilemeyen Faik Öztrak, Erdoğan Toprak ve Gürsel Tekin’in bu kurultayda da anahtar listede olması bekleniyor.Listede büyükelçi Osman Korutürk, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın da yer alacağı belirtiliyor. Mevcut yönetimden listeye girecek isimler ise Bülent Tezcan, Erdal Aksünger, Tekin Bingöl ve Haluk Koç.Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da oturdu.Bu tarihten itibaren, 18-19 Aralık 2010, 26 Şubat 2012, 27 Şubat 2012 ve 5-6 Eylül 2014'te olağanüstü, 17-18 Temmuz 2012 ve 16-17 Ocak 2016'da olağan kurultaylar gören Kılıçdaroğlu, şimdi 36. Olağan Kurultay'a hazırlanıyor.Cumhurbaşkanı seçiminin ardından 5 Eylül 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultay'da Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile yarışan Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi.Partinin 35. Olağan Kurultayı'nda ise tek aday olarak seçime giren Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevine devam etti. Kurultayda iddiası olan İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise adaylık için gerekli olan yeterli imzaya ulaşamamıştı.CHP’nin 35. Olağan Kurultayı’nda seçilen PM listesinde, genel başkanlığa tek başına aday olan Kılıçdaroğlu’nun ‘anahtar listesi’ndeki 19 isim listede kendilerine yer bulamamıştı. Parti Meclisi seçimine Kılıçdaroğlu’nun listesinden giren CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke en çok oy alarak seçilen aday olurken; bu kurultay öncesinde genel merkeze ve belediyelere seçime karışmamaları yönünde birlikte çağrıda bulundukları CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner ise, Kılıçdaroğlu’nun listesini delerek PM’ye girmişti. 14 Haziran ‘dan bu yana tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve dönemin Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ise Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer almalarına rağmen PM listesine girememişlerdi. Fikri Sağlar, Aykut Erdoğdu, İlhan Cihaner, Eren Erdem, Ergenekon davası sanığı Mehmet Ali Çelebi ve Aylin Nazlıaka da anahtar listeyi delen isimlerden olmuştu.36. Olağan Kurultay’da Genel Başkan aday adayı olan, genel başkan seçilmesi durumunda “Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz” sorusuna “Olurum, ikircikli davranmam. Ama başkalarının olmasını da desteklerim. Oradan çıkacak sonucu da kabul ederim. Çıkacak sonuçta CHP’nin genel başkanı olarak ben çıkarsam aday olurum. Ben çıkmazsam, başka biri çıkarsa seçimi yürütürüm, seçimden sonra gereğini yaparım” dedi. İnce, “CHP, özgüveni yüksek bir parti olacak. Kendi evlatlarına güvenecek. Partiye 15 gün önce üye olup, 16. günde genel başkan yardımcısı olma devri kapanacak” dedi. İnce, genel başkan seçilmesi halinde partide “yıldızlar karması” değil, takım ruhuyla çalışacaklarını söyledi.İnce, partisinin önceki kurultayında da aday olmuş ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun gerisinde kalmıştı.ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ardından eskida CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı.CHP’nin 3-4 Şubat günü yapılacak 36. olağan kurultayında genel başkanlık içinl'ın adı geçiyordu. Kocasakal Taksim’deki bir otelde basın toplantısı düzenledi. CHP'nin kimliğinden koptuğunun sık sık altını çizen Kocasakal, Kılıçdaroğlu'nun 8 seçim kaybettiğini ve artık değişmesi gerektiğini belirtti, ardından , "Kendi adıma Ümit Kocasakal olarak şahsen değil ama milyonlarca CHP sevdalısı adına, partisini özleyenler adına onlara vekaleten CHP Genel Başkanlığına adayım" ifadelerini kullandı.da, CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan aday adayı olacağını bildiren bir diğer isim.