CHP'de 77 il başkanı ve bin delege belirlendi



KRİTİK SEÇİM İSTANBUL'DA

Haber Merkezi

CHP'de 3 Mayıs'ta başlayan kurultay takvimi çerçevesinde bugüne kadar 77 il kongresi yapılırken, bin 3 kurultay delegesi de tespit edildi.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de 3-4 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak 36'ncı Olağan Kurultay öncesi, ilçe kongreleri tamamlandı.Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Muğla, Denizli, Giresun, Şanlıurfa, Niğde, Düzce ve Diyarbakır'ın da arasında yer aldığı 77 ilde kongrelerin yapıldığı CHP'de, bugüne kadar bin 3 kurultay delegesi de belirlendi.Partinin en yüksek karar organı olan kurultayda doğal delegeler hariç, toplam bin 247 delege yer alacak.CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kurultayda belirlenen 60 kişilik PM içerisinden genel başkan tarafından atanacağı için 36'ncı Olağan Kurultay'da genel başkan ile parti meclisini (PM) belirleyecek delegelerin seçimi tüm üyeler tarafından yakından takip ediliyor.En fazla delegeye sahip üç büyük ilden Ankara ve İzmir'de seçimler tamamlanırken, 178 delegenin belirleneceği İstanbul'da da 13 Ocak'ta seçim yapılacak.'nun hafta sonu düzenlenecek İstanbul il kongresi öncesi 39 ilçe başkanıyla bir araya geldiği toplantıdan il başkanlığı için Cemal Canpolat, Gökhan Zeybek ve Canan Kaftancıoğlu'nun isimleri öne çıkmıştı. Adaylardan Zeybek, sosyal medyadan Kaftancıoğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı.CHP'de geçen hafta yapılan kongrelerde İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Ankara İl Başkanı ise yeniden Adnan Keskin seçildi.CHP, İstanbul haricinde Mersin ve Konya ile YSK tarafından iptal edilen Adıyaman'da kongrelerini de yaparak, büyük kurultaya gidecek. Partiye üye olmayan delegelerin oy kullandığı gerekçesiyle iptal edilen ve tekrarlanacak Adıyaman il kongresinde 10, Mersin'de 26, Konya'da ise 30 kurultay delegesi belirlenecek.