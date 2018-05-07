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CHP'de aday adaylığı başvuruları 2 bine yaklaştı

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili aday adayı olmak için yaklaşık CHP'ye 2 bin kişinin başvuruda bulunduğu bildirildi. AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, açıklanan takvim doğrultusunda 30 Nisan'da başlayan aday adaylığı başvuruları bugün sona eriyor

07 Mayıs 2018, Pazartesi 22:50
CHP'de aday adaylığı başvuruları 2 bine yaklaştı
Parti genel merkezinde gerçekleşen başvurular için yaklaşık 15 masa hizmet verdi. Partiye yaklaşık 2 bin kişi, aday adaylığı müracaatında bulundu.
Başvuru süresinin uzatılıp uzatımalayacağına, taleplerin yoğunluğuna göre karar verilecek.

Başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alındı. Aday adayları ayrıca bin lira da dosya ücreti ödedi.

Başvurular için Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tekin Bingöl'e bölge bölge sorumluluklar verildi.
CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin adaylık durumu ise parti yönetimince değerlendirilecek.

SÜT DÖKTÜLER


Aday adaylığı başvurusunda bulunanlar, zaman zaman renkli görüntülere de yol açtı. Eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, başvurusu yapmaya faytonla geldi.

Parti girişinde et ve tarım ürünlerinin ithalatını eleştiren bir açıklama yapan Öğüt, çiftçilerin zor günler yaşadığını belirterek süt döktü.

GAZETECİ İRFAN DEĞİRMENCİ DE BAŞVURDU

Eski CHP Milletvekili Umut Oran da bugün parti genel merkezine gelerek aday adaylığı başvurusu yaptı.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

DİSK Genel Başkanlığı görevinden istifa eden Kani Beko da CHP'den aday adayı olan isimler arasında yer aldı.

Aday adaylığı başvurusunda bulununlar arasında eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve gazeteci İrfan Değirmenci de bulunuyor.

AA
 


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