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CHP'de değişim rüzgarı! Kılıçdaroğlu harekete geçti

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda partinin vitrini yenilenirken sıra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2019’daki seçim sürecini birlikte yürüteceği kurmaylarını belirlemesine geldi. Kılıçdaroğlu’nun MYK üyelerinin yarısını yenilemesi bekleniyor.

CHP'de değişim rüzgarı! Kılıçdaroğlu harekete geçti
Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın kulis haberine göre, CHP’nin hafta sonu yapılan kurultayında seçilen yeni Parti Meclisi (PM), Bilim Yüksek Kültür Platformu (BYKP) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri 48 saatlik itiraz süresinin dolmasıyla dün kesinleşti.Kılıçdaroğlu’nun, 11 Şubat’ta 2019’daki seçim süreçlerini birlikte göğüsleyeceği çalışma arkadaşlarını ataması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun MYK’ya kimleri atayacağıyla ilgili parti kulisleri hareketlendi. Kılıçdaroğlu’nun Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin yarısını yenilemesi bekleniyor. 


3 YENİ KOLTUK GELİYOR


Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun, 12 kişilik MYK’ya 3 yeni koltuk ekleyebileceği konuşuluyor. Parti Okulu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Basın ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile AR-GE, Bilim Yönetim Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı adı altında yeni koltuklar oluşturulacak. Parti Okulu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Yıldırım Kaya, AR-GE, Bilim Yönetim Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na ise PM’ye giren Prof. Dr. Fethi Açıkel veya Doç. Dr. Yunus Emre’nin getirilebileceği ifade ediliyor. 


5 İSİM YERİNİ KORUYACAK


MYK’daki 5 ismin yerini koruyabileceği de kaydediliyor. Seyit Torun’un yerel yönetimlerden, Haluk Koç’un idari ve mali işlerden, Tekin Bingöl’ün örgütten, Bülent Tezcan’ın hukuk ve seçim işlerinden, Prof. Lale Karabıyık’ın sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığını sürdürmesi bekleniyor. 

Kamil Okyay Sındır’ın PM’ye aday olmamasıyla boşalan genel sekreterlik için Gökhan Günaydın veya Hakkı Süha Okay’ın isimleri geçiyor.Kılıçdaroğlu’nun MYK’da, listeyi delen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a görev verebileceği konuşuluyor.CHP için kilit önemde olan Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için de Ünal Çeviköz ve Öztürk Yılmaz’ın isimlerinin masada olduğu belirtiliyor. 


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