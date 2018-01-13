CHP'de kongre yarışı başladı!



"BUNLAR GAYRİ MİLLİ"



"BİN 709 LİRA ASGARİ ÜCRETE KARŞI ÇIKANA O PARA HARAM OLSUN"

"GİT SARAY'IN ÖNÜNDE YAK KENDİNİ"



"EĞİTİM SİSTEMİ İFLAS ETTİ"



"BUGÜN SUÇLUYU SARAYDA OTURAN ZEVAT BELİRLİYOR"



"HAREKETE GEÇMEZSENİZ NAMERTSİNİZ"



"NEREYE GİTTİ BU PARA?"



"EGE ADALARI KİMİN?"



"ORTADOĞU'YA BARIŞ GETİRECEĞİZ"



"BUNU DÜŞÜNEN DERHAL CHP'DEN AYRILSIN"



"3 ŞEYE DİKKAT EDECEĞİZ"

CHP'NİN İLK KONGRELERİ TAMAMLANIYOR



KRİTİK SEÇİM İSTANBUL'DA



'KILIÇDAROĞLU KAFTANCIOĞLU'NU DESTEKLİYOR' İDDİASI

Serap Belovacıklı

Kongrenin yapıldığı salona Türk bayrakları,vefotoğrafları asıldı.'nun fotoğrafının bulunduğu “Buluşacağız Özgürlükte Yarınlar Bizim" yazılı pankart dikkat çekti. Kongreye katılan Kılıçdaroğlu konuşma yaptı.Bu hükümetin adı tefeci hükümetidir. Tefecilere hizmet ediyor bu hükümet. Ne demek tefeci hükümet? Son 15 yılda bir grup faiz lobisine ödedikleri para 179 milyar dolar. İşçiye emekliye vermiyorlar ya işte o paralardan. İçeriye de bir gruba ödediler. Son 15 yılda 620 milyar lira.Ankara'daki beyler yandaşları dünürleri gittiler Man adasında şirket kurdular. Vergi vermemek için dümen çevirdiler. Musluğu açarken 5 çeşit vergi ödüyorsun. Bunlar milli değil gayri milli. Kendi ülkesine vergi ödememek için yurtdışında şirket kuranlar milli de olamazlar yerli de olamazlar.Dedik ki asgari ücreti arttırın. Bin 709 lira ile bir aile nasıl geçinsin. Bu ülkeyi yönetenler diyecek ki milletvekili aylığı yetmiyor ticaret yapmazsan geçinemem. Bin 709 liraya karşı çıkanlara o para haram olsun.Bu düzeni yıkacağız. Rant düzenini yıkacağız.Dün TBMM'de bir kişi üzerine gaz yağı döktü ve ateşe verdi. Niye? Geçinemiyorum diye. Bir gencecik vatandaşımız üzerine akaryakıtı döküyor kibriti vuruyor.Gazetelerin birinci sayfasında bile yer almadı. O işçi kardeşime söyleyeyim Meclis'e niye geldin? Git Saray'ın önünde yak. O zaman diyecek ki 'Beni çok seviyor kendisini ateşe verdi.'Eğitim iflas etmiş durumda. Hiç bir anne baba eğitim sisteminden memnun değil. Kendi çocuklarını kobay olarak kullanan ülke Türkiye. Sabah kalkıyorsunuz eğitim sistemi değişmiş, okul değişmiş, tabelalar değişmiş. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin eğitim sistemini bozmayı amaçlıyorlar. Herkes severek ve isteyerek çocuğunu arzu ettiği okula gönderecek. Hiç bir zaman taşımalı eğitim yaptırmayacağız. Nerede bir çocuk varsa yanında öğretmeni olacak.Kuvvetler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıran düzene hayır diyoruz. Yargı...İflas eden bir yargı sistemiyle karşı karşıyayız. Dünyanın bütün demokrasilerinde kimin suçlu olup olmadığına hakim karar verir. Ama siyasi otorite bütün gücü elinde topluyorsa suçluyu siyasi otorite belirler. Bugün suçluyu belirleyen Sarayda oturan zevattır. O suçluyu belirliyor arkasından hakim ve savcılar devreye giriyor. 1940'ların Almanyası 2017'nin Türkiye'si aynı.Biz boşuna kilometrelerce yürümedik. Adalet olsa o kadar yol yürünür mü? Adalet isteyen herkes için yürüdük.Bugün Anayasa Mahkemesinin kararını tanımayan hakimler Führer benzeri bir sistemin içinde yer almış durumdalar. Biliyorum bunu söyledim diye hakimler savcılar hemen harekete geçecek. Geçmezseniz namertsiniz. Sanıyorlar ki üzerimize gelince biz geri adım atacağız. Biz bizim gibi düşünmeyen insanlarla da beraber aynı masada oturmak istiyoruz.Saydam bir Türkiye'den yanayız. Neden saydam dedim. Dediler ki Suriyeliler için 30 milyar dolar harcadık. Çıktı Birleşmiş Milletler'de söyledi. Ben de çıktım 'Kime harcadın' dedim. Suriyeli çocuklar dilenci, diğerleri asgari ücretin altında çalışıyorlar. Hala cevabını alamamışım. Nereye gitti bu para?Ege adaları... Dünya kadar soru sordum; Bu adalar bizim mi Yunanistan'ın mı? Her lafıma laf yetiştirir buna geline tık yok. Çipras gitti ziyaret etti, Yunan bayrağı var. Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor, Bizim zamanımızda teslim edilmedi diyor. Sen Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmadın mı? Tarihimize saygılıyız görkemli bir tarihimiz var. Ama bu saygı birilerinin diline pelesenk olmamalı. Bunlar Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırarak kendi tarihlerine ihanet ettiler. Söz veriyorum Süleyman Şah Türbesi'ni oraya götüreceğiz Türk Bayrağı'nı dikeceğiz.Neymiş değerler eğitimi veriiyormuş? Hangi değerler? Para nasıl çalınır, insanlar nasıl hapse atılır, hırsızlık nasıl yapılır? Bunların eğitimini veriyorlar.Dış Politika çökmüş durumda. Barıştan yana olacağız. Gazi Mustafa Kemal boşuna mı 'Yurtta barış dünyada barış' dedi. Ama müttefik ilşkilerimizde son derece dikkatli olmalıyız. Türkiye'yi 3. derecede riskli olarak tanımlayamaz Amerika. Müttefiksek terör örgütlerine silahlar vermemeli. Ortadoğu'da akan kandan bıkmadınız mı? Ortadoğu'ya barışı getirecek parti biziz.Geliyorum bizim konumuza. Bazen CHP'de biz değil ben mücadelesi yapıldığını görüyorum. Bunu CHP'nin içinde aşılayan 12 Eylül darbecileridir. Eğer bir kişi 'Ben ne olacağım' diye düşünüyorsa hemen derhal CHP'den ayrılsın. Bunu şunun için söylüyorum; CHP'li olmak demek bir dava adamı olmak demektir. Sıradan bir parti kimliği değildir. CHP avukatların bürolarında bir dilekçeyle kurulmadı. Savaş meydanlarında yazılmıştır.Biz cebimizi değil vatandaşımızın cebini düşünürüz. Bütün mücadele Türkiye'nin geleceği için. Biz bu mücadelemizi yaparken bizim gibi düşünmeyen insanların önünü kapatmak istemiyoruz. Biz dava adamı olarak 3 şeye dikkat edeceğiz. Bir, hiç kimsenin kimliğini siyasete alet etmeyeceğiz, iki kimsenin inancını siyasete alet etmeyeceğiz, üç yaşam tarzını alet etmeyeceğiz. Alet eden vatan hainidir. Vatandaşları ayrıştırarak siyaset yapılmaz. 2019'da önümüzdeki 2 seçenek var. Sıradan seçim değil. Bir diktatörlük rejimden yana olanlar ve demokrasiden yana olanlar. Demokrasiden yana olan bütün güçlerin ortak ses çıkarması lazım. Otoriter rejimi savunmak karanlığa götürür. O zaman demokrasi mücadelesini neden verdik? Tükiye'yi geriye götürmeye çalışıyorlar.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de 3-4 Şubat'ta Ankara'da yapılacak 36'ncı Olağan Kurultay öncesi, ilçe kongreleri tamamlandı.Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Muğla, Denizli, Giresun, Şanlıurfa, Niğde, Düzce ve Diyarbakır'ın da arasında olduğu 77 il kongresini yapan CHP'de, dün Mersin, bugün de İstanbul ve Konya il kongreleri yapılacak. CHP'nin il kongreleri süreci, İstanbul ve Konya ile 80 ilde tamamlanmış olacak.Adıyaman il kongresi, partiye üye olmayan delegelerin oy kullandığı gerekçesiyle iptal edilmiş ve ileri bir tarihte ertelenmişti. Dolayısıyla Adıyaman 36. Olağan Kurultay'da temsil edilmeyecek.En fazla delegeye sahip üç büyük ilden Ankara ve İzmir'de seçimler tamamlanırken, 178 delegenin belirleneceği İstanbul il kongresi ise Bostancı Gösteri Merkezi'nde başladı. Kongrede, doğal delegelerle beraber 645 delege yeni başkanı belirleyecek. Adaylar, toplam delegenin bir fazla oyunu arayacak.İstanbul il kongresi 38 ilçede seçilen il delegeleriyle yapılacak. Bahçelievler ilçe kongresi yapılamadığından il kongresinde temsil edilemeyecek.Kongre öncesinde Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul'un 39 ilçe başkanıyla bir araya geldiği toplantıdan il başkanlığı için mevcut başkan Cemal Canpolat, PM üyesi Canan Kaftancıoğlu ve Gökhan Zeybek'in isimleri öne çıkmıştı. Adaylardan Zeybek, sosyal medyadan Kaftancıoğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı.Daha önce İstanbul il örgütünde görev yapmış olan’nuntarafından desteklendiği iddiaları üzerine Kılıçdaroğlu, ‘taraf olmadığını’ taraflara iletti.Kılıçdaroğlu'na yakın isimler son günlerde gazetecilere, CHP liderinin “2019 seçimlerine kavgasız gitmek istediğini" ve bu yüzden "orta yol" izlediğini söylüyor."Parti tabanında Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu’nu desteklediği konuşuluyor ama Canbolat’ı destekleyenler 'Kılıçdaroğlu hiçbir adayı işaret etmedi' diyor.İstanbul delegeleri bugün önemli bir karar verecek. Canbolat’ın performansından memnun olanlar 'Canbolat ile yola devam' diyecek. 'Değişim şart' diyenler ise Kaftancıoğlu’nun arkasında birleşecek.Bir CHP İstanbul delegesine 'Kimi destekliyorsunuz, neden?' diye sordum. 'Canan Hanım’ı, çünkübüyük kentlerde bizim seçmenlerden, özellikle de kadınlardan oy götürebilir. İstanbul’da Canan Hanım gibi deneyimli bir kadın il başkanı bu tehlikeyi bertaraf edebilir' karşılığını aldım."