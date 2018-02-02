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CHP'de kurultay yarışı

CHP’nin 2 günlük 36. Olağan Kurultayı yarın Ankara Spor Salonu’nda başlayacak. Ümit Kocasakal, Ömer Eminağaoğlu ve Alparslan Çabuk’un delegelerden genel başkan adaylığı için gereken 120 imzayı toplaması zor gözüküyor. Yarışın Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasında geçmesi bekleniyor

02 Şubat 2018, Cuma 07:58
CHP'de kurultay yarışı

60 KİŞİ BELİRLENECEK


Ankara Spor Salonu’nda yarın başlayacak ve 2 gün sürecek CHP 36. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlık ve 60 kişilik Parti Meclisi (PM) için seçimler yapılacak. Parti delegeleri oyları ile 500’den fazla PM adayı arasından 52 isim belirleyecek. Seçilecek yeni genel başkan ise kalan 8 kişiyi belirleme hakkına sahip olacak.


Özgür Özel


52 İSİMLİK LİSTE


Kulis bilgilerine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu delegelere PM’de yer almasını istediği 52 isimden oluşan bir ‘anahtar liste’ dağıtacak. Geçen Kurultay’da Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde olmasına rağmen seçilemeyen Faik Öztrak, Erdoğan Toprak ve Gürsel Tekin’in bu kurultayda da anahtar listede olması bekleniyor.


Fatma Kaplan


YÖNETİMDEN İSİMLER


Listede büyükelçi Osman Korutürk, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın da yer alacağı belirtiliyor. Mevcut yönetimden listeye girecek isimler ise Bülent Tezcan, Erdal Aksünger, Tekin Bingöl ve Haluk Koç.


Haluk Koç


DESTEK MESAJI VERDİLER


Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi dün CHP’nin 77 il başkanı ile bir araya geldi. Toplantıya katılan il başkanları “CHP’de liderlik sorunu olmadığını” belirterek Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Toplantıda il başkanlarının Parti Meclisi üyeliği için yazılı olarak isim önerisinde bulundukları da öğrenildi.

ÖNCE KAYBEDEN MUHALEFETİ DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR


Muharrem İnce


Yarın yapılacak CHP 36. Olağan Kurultayı öncesi Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, Yargıçlar ve Savcılar Birliği eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu genel başkanlığa aday olacaklarını açıklamıştı. Son olarak eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk aday olacağını duyurmuştu.


Ümit Kocasakal


120 İMZA ŞARTI VAR


Başkan adaylığının resmileşmesi için 120 parti delegesinin imzası gerekiyor. Muharrem İnce’nin zorlanmadan yeterli imzayı toplaması ve Kılıçdaroğlu’nun rakibi olması bekleniyor. İnce dün yaptığı açıklamada “Bir yanda kandırılan iktidar, öbür yanda sürekli kaybeden bir muhalefet var. İktidardan kurtulmak için önce kaybeden muhalefeti değiştirmek gerekir” dedi.


Emin Ağaoğlu


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