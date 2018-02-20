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CHP'de vekil ve başkanlar için ‘3 dönem sınırı’ önerisi

Tüzük kurultayı hazırlıklarını sürdüren CHP’de, teşkilatlar değişiklik önerilerini genel merkeze ulaştırıyor. Öneriler arasında ‘milletvekili ve belediye başkanlarının görev süresinin sınırlandırılması’ ile ‘sosyal medya paylaşımlarının disiplin suçu sayılabilmesi’ dikkat çekiyor

CHP'de vekil ve başkanlar için ‘3 dönem sınırı’ önerisi
CHP Genel Merkezi’nin 9-10 Mart’ta gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayda tüzük değişikliği için talep ettiği öneriler Ankara’ya ulaşmaya başladı. Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre öneriler arasında milletvekili ve belediye başkanlarının görev sürelerinin iki veya üç dönemle sınırlandırılması, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin yarısının Parti Meclisi (PM) tarafından seçilmesi, sosyal medya paylaşımlarının disiplin kapsamına alınması yer alıyor.

Genel Merkez’e ulaşan önerilerden öne çıkan bazı değişiklik talepleri şöyle:

UZMANLIK KONTENJANI: Genel Merkez’e, milletvekili seçimlerinde belirli alanlarda uzmanlığı veya niteliği olan adayları Meclis’e taşımak için ek yüzde 5’lik kontenjan hakkı tanınsın.

ÜÇ DÖNEM SINIRLAMASI: Milletvekilliği, belediye başkanlığı, yerel meclis üyelikleri en çok üç dönemle, il ve ilçe başkanlıkları da 10-12 yılla sınırlandırılsın.

GÜÇLÜ GENEL SEKRETERLİK: CHP’de güçlü genel sekreterlik uygulamasına dönülsün. MYK üyelerinin yarısını genel başkan atasın, yarısı PM üyelerinin gizli oyuyla seçilsin.

SOSYAL MEDYAYA DİSİPLİN: Partideki yönetici ve üyelerin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar disiplin cezaları kapsamına alınsın.

PM ADAYLIĞINA YENİ KRİTER: PM seçimlerinde çarşaf listeyle seçilecek 52 kişi için yüzlerce adayın çıkması önlensin. Bu amaçla, PM’ye aday olabilmek için 10-15 delegenin imzası gerekli olsun.

İMZA KRİTERİ ESNESİN: Genel Başkan adaylığı için delegenin yüzde 10’unun imzasının alınması şartı esnetilsin, adaylık yarışında haksız rekabete yol açılmaması için üst sınır konulsun.

ADAY ÜYELİK KONULSUN: Parti üyeliğinde “aday üyelik” uygulaması başlatılsın ve adaylar parti içi temel eğitimden geçtikten sonra üye olabilsin.

GÖLGE KABİNE: İngiltere İşçi Partisi’nin “gölge kabine” uygulaması tüzüğe girsin. İktidara hazırlık için “gölge kabine” kurulsun.

KADIN VE GENÇLERE OY HAKKI: Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları’na parti içi seçimlerde doğal delege olarak oy hakkı verilsin.


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