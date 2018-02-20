CHP'de vekil ve başkanlar için ‘3 dönem sınırı’ önerisi

Adem Özdoğan

CHP Genel Merkezi’nin 9-10 Mart’ta gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayda tüzük değişikliği için talep ettiği öneriler Ankara’ya ulaşmaya başladı. Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre öneriler arasında milletvekili ve belediye başkanlarının görev sürelerinin iki veya üç dönemle sınırlandırılması, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin yarısının Parti Meclisi (PM) tarafından seçilmesi, sosyal medya paylaşımlarının disiplin kapsamına alınması yer alıyor.Genel Merkez’e, milletvekili seçimlerinde belirli alanlarda uzmanlığı veya niteliği olan adayları Meclis’e taşımak için ek yüzde 5’lik kontenjan hakkı tanınsın.Milletvekilliği, belediye başkanlığı, yerel meclis üyelikleri en çok üç dönemle, il ve ilçe başkanlıkları da 10-12 yılla sınırlandırılsın.CHP’de güçlü genel sekreterlik uygulamasına dönülsün. MYK üyelerinin yarısını genel başkan atasın, yarısı PM üyelerinin gizli oyuyla seçilsin.Partideki yönetici ve üyelerin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar disiplin cezaları kapsamına alınsın.PM seçimlerinde çarşaf listeyle seçilecek 52 kişi için yüzlerce adayın çıkması önlensin. Bu amaçla, PM’ye aday olabilmek için 10-15 delegenin imzası gerekli olsun.Genel Başkan adaylığı için delegenin yüzde 10’unun imzasının alınması şartı esnetilsin, adaylık yarışında haksız rekabete yol açılmaması için üst sınır konulsun.Parti üyeliğinde “aday üyelik” uygulaması başlatılsın ve adaylar parti içi temel eğitimden geçtikten sonra üye olabilsin.İngiltere İşçi Partisi’nin “gölge kabine” uygulaması tüzüğe girsin. İktidara hazırlık için “gölge kabine” kurulsun.Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları’na parti içi seçimlerde doğal delege olarak oy hakkı verilsin.