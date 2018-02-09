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CHP'de yeni PM ilk toplantısını yarın yapacak

CHP'de yeni Parti Meclisinin (PM) ilk toplantısı yarın yapılacak.

CHP'de yeni PM ilk toplantısını yarın yapacak
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı, geçtiğimiz hafta sonu Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlk gün genel başkan seçiminin yapıldığı kongrenin ikinci gününde ise delegeler tarafından 60 kişilik PM üyeleriyle 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçildi.

CHP'de yeni seçilen üyeleriyle PM ilk kez yarın toplanacak.

PM üyeleri ilk olarak saat 09.30'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Ziyaret sonrası CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek PM toplantısı saat 10.00'da başlayacak.

Kılıçdaroğlu'nun pazar veya pazartesi günü PM içinden yeni Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) ataması da bekleniyor.


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