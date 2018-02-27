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CHP'de yeni tüzük taslağı hazırlandı

CHP, 9-10 Mart'ta yapacağı 19. Olağanüstü Kurultay öncesi önemli değişiklikler içeren yeni bir tüzük taslağı hazırladı.

CHP'de yeni tüzük taslağı hazırlandı
CHP, 9-10 Mart'ta yapacağı 19. Olağanüstü Kurultay öncesi önemli değişiklikler içeren yeni bir tüzük taslağı hazırladı.

Edinilen bilgiye göre, hazırlanan tüzük taslağında, üyeler "üye" ve "destekçi üye" olarak ikiye ayrıldı.

Bu kapsamda, "parti çalışmalarına aktif olarak katılan ve düzenli aidat ödeyen" partiliye "üye", "partiye sadece gönül bağıyla bağlı olup destek vermek isteyen" partiliye ise "destekçi üye" tanımı yapıldı.

Taslakta, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini içeren "53. madde" dikkati çekti. Cumhurbaşkanı adayı, seçmen yoklaması, önseçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması yöntemlerinden biriyle belirlenecek. Bunun yöntemine ise Parti Meclisi (PM) karar verecek.

Tüzük taslağında, Parti Meclisine mevcut tüzükte bütün üyeleri genel başkan tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) bir kısmını belirleme hakkı tanındı.

Bu kapsamda örgütlerden idari ve mali işlerden, hukuk işlerinden, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları ile genel sekreter genel başkan tarafından belirlenecek. Sayısı ve görev alanı genel başkan tarafından teşkil edilecek diğer MYK üyelerini ise PM seçecek.


GENÇLİK KOTASI YÜZDE 20'YE YÜKSELDİ


Taslakta, belediye başkan adaylarının belirlenme yöntemlerine "ön seçim" de eklendi. Aday belirlenmesinde, ön seçim, merkez yoklaması veya aday yoklaması yöntemlerinden hangisinin uygulanacağına PM karar verecek.

Mevcut tüzükte yüzde 33 olan cinsiyet kotasının korunduğu taslakta, gençlik kotası yüzde 10'dan 20'ye, "gençlik" yaş sınırı ise 30'dan 35'e yükseltildi.


GENEL BAŞKAN SEÇİMİ AYNI


Genel başkan adaylığı için yine delegelerin yüzde 10'unun imzası gerekecek. Olağanüstü kurultay çağrısı da mevcut tüzükte olduğu gibi, delegenin 5'te 1 imzası ile yapılabilecek.

Taslak tüzükte partiye üye olmayanlar, PM'nin onayı ile milletvekili adayı olabilecek. Mevcut tüzükte partili olmayan milletvekili aday adayları PM'nin onayının ardından, merkez yönetim kurulu tarafından parti üyesi yapılıyordu.


2 MART'TA TOPLANTI


Taslağa, "TBMM üyeliği için adayların saptanması" başlığının altına "bir milletvekili çıkarılan iller" ifadesi eklendi. Bu durumda genel merkez yönetimi, bir milletvekili olan ilin adayını ön seçim yapmadan belirleyebilecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, hazırlanan tüzük taslağını değerlendirmek üzere 2 Mart Cuma günü saat 11.00'de genel merkezde PM ve YDK üyeleri ile milletvekilleriyle bir araya gelecek.

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