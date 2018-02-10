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CHP'de yeni YDK görev dağılımı yapıldı

CHP 36. Olağan Kurultay'da seçilen 15 kişilik YDK'da, Artvin Milletvekili Bayraktutan yeniden başkan seçilirken, başkan yardımcısı Sezgin Kaya, sekreter ise Selahattin Emre oldu.

CHP'de yeni YDK görev dağılımı yapıldı
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda seçilen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, görev dağılımı yaptı. Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan yeniden başkan seçildi.

Geçen hafta sonu yapılan 36. Olağan Kurultay'da seçilen 15 kişilik YDK üyeleri ilk toplantısını yaptı.

Görev dağılımının yapıldığı toplantıda, Artvin Milletvekili Bayraktutan yeniden YDK Başkanı olurken, başkan yardımcılığına geçtiğimiz dönem olduğu gibi Sezgin Kaya, YDK sekreterliğine ise Selahattin Emre seçildi.

YDK'nın diğer üyeleri şunlar:

"Tuba Torun, Erdoğan Kılıç, Gülsüm Filorinalı, Öncü Özbay, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Serdar Soydan, Emrah Arslan, Cem Artantaş, Turan Aydoğan, Gonca Yelda Orhan ve Süleyman Bülbül."

AA


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