15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

CHP'den asgari ücret açıklaması

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, asgari ücretin Türkiye'de ücretler genel seviyesini belirleyen temel bir ücret olduğunu belirterek, "Asgari ücret yükseldiğinde bütün ücretler yükselir. Çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 TL asgari ücrettüm ücretliler için zulümdür. Bu zulmü kabul etmiyoruz" dedi
 

CHP'den asgari ücret açıklaması
Erdoğdu, bugün açıklanan asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, asgari ücretin temel bir ücret olmasından dolayı emekliler dahil maaşla geçinen milyonlarca insanı ilgilendirdiğine işaret ederek şunları söyledi:

AKP bir sermaye partisidir. Özellikle de yabancı sermaye partisidir. İktidara geldiği günden bu yana ücretler genel seviyesini baskılamış ekonominin bütün yükünü çalışanların sırtına yüklemiştir. Bununla da kalmamış temel kamu hizmetlerini özelleştirerek hayatı çalışanlar için daha pahalı ve kalitesiz hale getirmiştir.

Bunun sonucunda gelir ve servet dağılımı bozulmuş servet yüzde 1'in elinde yığılırken borç yüzde 99'un yani ücretli çalışanların, esnafın ve çiftçinin üzerine yıkılmıştır. Serveti eline geçiren yüzde 1, yüksek teknolojili yeni yatırım yapacağına devleti soyan, ücretli çalışanları sömüren ve çevreyi kirleten ilkel sanayiye Türkiye'yi mahkum etmiştir."

AKP'nin emrine girdiği yüzde 1'in elde ettiği fahiş karlarla yeni yatırım yapacağına bu karların vergisini ödememek için servetlerini vergi cennetlerine kaçırdığını kaydeden Erdoğdu şöyle devam etti: "Sonuçta Türkiye ağırlıklı yandaşlardan oluşan ele geçirdikleri devlet eliyle halkı soyan yüzde 1'in pençeleri arasında can çekişmektedir.


'ESNAF VE ÇİFÇİ İÇİN DÜŞÜK KAZANÇTIR'


Kurulu bu düzenin adı din soslu vahşi kapitalizmdir. Bu düzen içerisinde bütün insanlar ve değerler alınıp satılan ticari metalardır. En temel kamu hizmetleri yani elektik, doğalgaz, eğitim, sağlık ve hatta adalet alınıp satılan ticari hizmetlerdir. Adliyeler dahi ticarethaneye dönmüştür.Bu düzenin temel özelliği çalışanlar için düşük ücret esnaf ve çiftçi için düşük kazançtır.

Ücretleri ve kazançları enflasyonla düşürülen yüzde 99, karları, rantları ve faizleri yükseltilen yüzde 1'e tefeci faiziyle borçlandırılmıştır. Bu çürümüş düzeni ayakta tutmanın tek yolu gerici faşizmin vücut bulduğu OHAL uygulamasıdır. Ezilenlerin sesini kısmak için AKP, OHAL kırbacını halkın sırtına vurmaktadır. Bu zulmün son tezahürü çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 TL'lik asgari ücrettir. Bu zulmü kabul etmiyoruz. Bu çürümüş düzeni AKP yöneticilerinin başına yıkacağız."
AK Parti'den Abdullah Gül'e yanıt

AK Parti'den Abdullah Gül'e yanıt
İçişleri Beşiktaş Belediye Başkanı için yazı gönderdi

İçişleri Beşiktaş Belediye Başkanı için yazı gönderdi
2017'nin son mesaisi bitti! İstanbul trafiği felç oldu

2017'nin son mesaisi bitti! İstanbul trafiği felç oldu
ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi: İsrail, ABD’siz barış görüşmelerine katılmaz

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi: İsrail, ABD’siz barış görüşmelerine katılmaz
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu davasının heyeti değişti

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu davasının heyeti değişti
ByLock'tan tutuklanan 201 kişiye tahliye

ByLock'tan tutuklanan 201 kişiye tahliye
AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti MKYK toplantısı başladı
AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı'dan tek tip kıyafet açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı'dan tek tip kıyafet açıklaması
FETÖ'den tutuklanan AK Partili Şükrü Önder'den Muharrem İnce'ye teşekkür

FETÖ'den tutuklanan AK Partili Şükrü Önder'den Muharrem İnce'ye teşekkür
Son dakika! KHK ile ihraç edilenler hakkında flaş Bylock kararı

Son dakika! KHK ile ihraç edilenler hakkında flaş Bylock kararı
Emre İper için tahliye kararı

Emre İper için tahliye kararı