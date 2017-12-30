CHP'den asgari ücret açıklaması

Serap Belovacıklı

, partisinin Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen il kongresi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecenin yeni asgari ücretle ilgili görüşlerini sorması üzerine Aksünger, "kabul edilir olmadığını" söyledi.Aksünger, CHP'nin 7 Haziran seçimleri öncesi asgari ücretin net bin 500 lira olması yönünde açıklamalarının olduğunu dile getirerek, "1 Kasım seçimlerinde ise herkes asgari ücrete değindi. Bunun üzerinden de siyaset yapıldı. Daha sonra iktidar da bunun üzerinden kendi programını değiştirdi." ifadelerini kullandı.Aksünger, CHP tarafından daha önce kaynağıyla asgari ücretin net 2 bin lira olması yönünde açıklamaların yapıldığını ifade ederek, "Daha önce CHP'ye 'Kaynağı nereden bulacaksınız' diyenler 30 milyar dolar Suriye'den gelenlere para harcadıklarını söyledi. Bu memlekette kimin parasını kime harcıyorsunuz. Bu 30 milyar doları eğer asgari ücrete yansıtsaydık eminim ki 2 bin 500 liradan aşağıya hiç kimse 20 sene boyunca kaynak meselesini konuşmazdı. Ne yazık ki üzüntü verici." diye konuştu.